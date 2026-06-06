EE.UU. confirma la emisión de visas para la selección de Irán rumbo al Mundial 2026

Por: EFE

Estados Unidos confirmó este fin de semana la emisión de visas para la selección nacional de fútbol de Irán, despejando las dudas sobre la participación del combinado asiático en el Mundial de 2026, que se disputará en territorio estadounidense, Canadá y México.

La confirmación llegó a través del embajador estadounidense en Turquía, Tom Barrack, en medio de la incertidumbre generada por las restricciones migratorias impuestas por Washington a ciudadanos iraníes y las dudas sobre si los jugadores recibirían autorización para ingresar al país donde jugarán la fase de grupos.

"Estamos orgullosos de nuestro extraordinario equipo en la Embajada de los Estados Unidos en Ankara por su trabajo procesando visas para el equipo nacional de fútbol de Irán en su camino hacia la Copa Mundial de la FIFA", escribió el diplomático en la red social X.

Barrack añadió que "en Estados Unidos, el deporte trasciende fronteras y esperamos dar la bienvenida a competidores y aficionados de todo el mundo", en un mensaje que despeja dudas sobre la disposición de Washington para permitir que la República Islámica juegue en su territorio, pese a que la guerra que se disputa en Oriente Medio contra Teherán sigue sin encontrar salida a casi 100 días de haber iniciado.

Previo a la confirmación, la situación había generado incertidumbre en los últimos días debido a las restricciones migratorias impuestas por la Administración estadounidense a ciudadanos de varios países, entre ellos Irán, aunque las competiciones deportivas internacionales contemplan excepciones para atletas, entrenadores y personal acreditado.

Irán, una de las primeras selecciones en asegurar su clasificación al Mundial, estableció su base de operaciones en México para la competición y viajará a Estados Unidos para disputar los encuentros correspondientes a la fase de grupos en Los Ángeles y Seattle.

Irán debutará el próximo 15 de junio ante Nueva Zelanda en Los Ángeles, en el grupo G del torneo que lo completan Bélgica y Egipto.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 será la primera edición del torneo con 48 selecciones y tendrá como sedes a Estados Unidos, Canadá y México, que recibirán a equipos y aficionados de todo el mundo entre junio y julio.