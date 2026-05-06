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Hoteles en sedes del Mundial 2026 en EE.UU. reportan menos reservas de lo previsto

Entre los factores clave del análisis, basado en encuestas a hoteles en Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Filadelfia, San Francisco y Seattle, figuran obstáculos para viajes internacionales, aumento de los costes y cancelaciones hoteleras por parte de la FIFA.

Por Agencia EFE El 80% de los hoteleros en ciudades sede del Mundial 2026 en EE.UU. afirma que las reservas están por debajo de las previsiones iniciales, entre otros factores por restricciones de visas y los altos costos, según un informe publicado por la Asociación Estadounidense de Hoteles y Alojamiento (AHLA). La organización advierte de un panorama más débil de lo esperado a medida que el país se prepara para el torneo, que se llevará a cabo conjuntamente con México y Canadá entre el 11 de junio al 19 de julio.

Entre los factores clave del análisis, basado en encuestas a hoteles en Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Filadelfia, San Francisco y Seattle, figuran obstáculos para viajes internacionales, aumento de los costes y cancelaciones hoteleras por parte de la FIFA. El informe, divulgado esta semana, señala que la demanda anticipada no se ha traducido en reservas sólidas, con viajeros nacionales superando a los internacionales. Además, entre el 65% y el 70% de los encuestados en los once mercados indicaron que las restricciones de visado y las tensiones geopolíticas están afectando significativamente la demanda internacional, siendo el principal obstáculo. Asimismo, cerca de la mitad reportó liberaciones importantes en los bloques de habitaciones previamente reservados por la FIFA, lo que generó una señal artificial de demanda que luego se ajustó. Solo entre el 25% y el 30% de los mercados -principalmente aquellos con fuerte demanda turística base o con sedes de concentración de equipos- están viendo un aumento significativo en las reservas.

Costes locales de última hora

El informe también advierte de que políticas estatales y locales de última hora están elevando costos y presionando a los viajeros en un momento clave de reservas. Ante este escenario fragmentado y la incertidumbre, muchos hoteles están ajustando estrategias o pausando inversiones relacionadas con el Mundial, incluyendo activaciones, alianzas de marca y renovaciones temporales, señala el estudio. "Los hoteles en los mercados sede han pasado años preparándose para el Mundial y, aunque existe un entusiasmo real, los datos apuntan a un panorama más matizado", dijo Rosanna Maietta, presidenta y directora ejecutiva de la AHLA.