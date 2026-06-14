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EE.UU. e Irán alcanzan acuerdo de paz que permitirá reabrir el estrecho de Ormuz

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, confirmó este domingo desde Islamabad que Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo de paz que pone fin al conflicto armado en Oriente Medio.

Por: EFE "Tras intensas conversaciones, nos complace anunciar que se ha alcanzado el acuerdo de paz entre los Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán." Con esas palabras, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció este domingo el fin de la guerra entre Washington y Teherán. Ambas partes declararon la terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano. Pakistán ejerció como mediador del proceso. Sharif agradeció en su comunicado el papel de Catar, Arabia Saudita y Turquía. El primer ministro pakistaní señaló que su Gobierno trabajó en coordinación con ambas partes pese a lo que describió como una "incesante campaña de desinformación" de quienes buscaban sabotear el proceso. "Con el acuerdo ya firmado, los mediadores facilitarán una serie de reuniones esta semana. Estas conversaciones previas a la implementación sentarán las bases para las conversaciones técnicas y la ceremonia oficial de firma", indicó el primer ministro pakistaní.

Irán da detalles sobre el acuerdo con Estados Unidos

La firma del documento será electrónica, seguida de negociaciones técnicas la próxima semana. La ceremonia oficial está prevista para el viernes 19 de junio en Suiza. El presidente estadounidense, Donald Trump, indicó que el estrecho de Ormuz se abrirá de inmediato tras la firma. Esta semana se celebrarán reuniones preparatorias entre las delegaciones de ambos países antes de la formalización del acuerdo. Por su parte, el vicecanciller iraní, Ali Gharaibabadi, confirmó que el texto del memorando final de entendimiento con Estados Unidos ha sido completado y que la firma oficial del Acuerdo de Islamabad tendrá lugar el viernes 19 de junio en Suiza, según informó la agencia de noticias iraní Fars. Gharaibabadi anunció que "el fin inmediato y permanente de la guerra y las operaciones militares en diversos frentes, incluido el Líbano, será declarado a partir de esta noche". El funcionario añadió que el levantamiento del bloqueo naval constituye otro de los elementos del acuerdo alcanzado. El viceministro anticipó la publicación del texto del memorando: "Pronto publicaremos el texto del acuerdo de entendimiento y el pueblo verá cuántos logros hemos obtenido y cuántos compromisos hemos asumido". También, precisó que "los compromisos en relación con los logros no son comparables", en referencia a los términos obtenidos por Teherán en la negociación. El funcionario, además, dijo que "el poderío militar de hoy ha contribuido a avanzar en nuestros asuntos y a concretar el acuerdo". Advirtió que "dondequiera que haya un incumplimiento de los compromisos por parte de la contraparte», realizarán la "acción específica correspondiente".

El proceso de reapertura del estrecho de Ormuz