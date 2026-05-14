EE.UU. extrae uranio enriquecido de Venezuela, donde el gobierno avanza en reestructurar deuda

Por: EFE
La Administración de Donald Trump calificó este jueves de "hito clave para la seguridad" el reciente traslado de uranio enriquecido procedente de Venezuela para su destrucción en EE.UU., una operación delicada que contó con el apoyo del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).
El Departamento de Estado confirmó en un comunicado que, en colaboración con Venezuela, el Reino Unido y el OIEA, Estados Unidos "logró eliminar con éxito el exceso de uranio altamente enriquecido" de un reactor nuclear de Venezuela en desuso.
"Estados Unidos alcanzó este hito clave en materia de seguridad nuclear en cuestión de meses, más de dos años antes de lo previsto inicialmente", detalló.
A finales de abril, Venezuela empaquetó y preparó para su transporte el uranio del RV-1, que fue el primero y único reactor nuclear de Venezuela, construido originalmente para la investigación científica y pacífica, y que estaba clausurado.
El material se transportó al Reino Unido y luego a Savannah River Site, un centro de procesamiento de materiales nucleares en Carolina del Sur (Estados Unidos), para su eliminación.
El Departamento de Estado apuntó que el organismo de energía atómica de la ONU desempeñó "un papel fundamental en esta operación", lo que demuestra su "eficacia" para "reducir los riegos nucleares a nivel mundial".
"Al liderar la eliminación de material nuclear peligroso de Venezuela, Estados Unidos está más seguro y ha fortalecido la seguridad nuclear a nivel mundial", apunta el comunicado.
El OIEA confirmó el 8 de mayo que participó en el traslado de Venezuela a Estados Unidos de 13 kilos de uranio enriquecido a poco más del 20 %, proveniente de Venezuela.
Proceso de reestructuración de su deuda externa y de PDVSA
La otra noticia proveniente de Venezuela, en las últimas horas, fue el anuncio de parte de su gobierno del lanzamiento de un proceso "formal, integral y ordenado" para la reestructuración de la deuda pública externa del país y de su estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), sin detallar a cuánto asciende este monto.
"Esta es una decisión responsable, nacionalista y social. Su objetivo es reconstruir la capacidad del país para movilizar financiamiento, atraer inversiones, estabilizar la economía y mejorar materialmente la calidad de vida de cada venezolano", dijo el Ministerio de Economía en un comunicado publicado en Instagram.
Según informó el pasado marzo Transparencia Venezuela, la deuda externa de Venezuela se estima en más de US$170.000 millones. La organización hizo un cálculo en un intento por arrojar luces ante la falta de información oficial.
El Gobierno de Venezuela también dijo en el texto que "el proceso de reestructuración apunta a garantizar un alivio sustancial de la deuda, el cual será asignado en beneficio del país y su población, permitiendo el crecimiento inclusivo y creación de empleos vislumbrando un renacer de desarrollo y prosperidad".
"Los recursos de la nación deben destinarse, ante todo, al bienestar del pueblo de Venezuela y no ser consumidos por obligaciones financieras insostenibles", añadió.
El anuncio llega justo cuando Estados Unidos ha flexibilizado sus sanciones a Venezuela, que recientemente también reingresó al Banco Mundial (BM) y al Fondo Monetario Internacional (FMI).
La Administración del país caribeño dijo que a partir de estas decisiones "comienza una nueva etapa para el país" y que "cumplirá sus compromisos de manera sostenible y lo hará en las condiciones que el pueblo venezolano merece, construyendo un camino sólido para recuperar bienestar, justicia e igualdad social".