Costa Rica reduce a 3,4 % su proyección de crecimiento económico para 2026

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La proyección de crecimiento de 3,4 % para 2026 es menor a la que realizó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en su informe de perspectivas económicas de medio año, que fue de 3,5 %.

Por Agencia EFE El Banco Central de Costa Rica (BCCR) anunció que la economía del país crecerá un 3,4 % en 2026, lo que supone una revisión a la baja en comparación a la última proyección hecha en abril, de 3,5 %, en medio de la "incertidumbre" que caracteriza la economía internacional. "El escenario externo considerado en estas proyecciones se caracteriza por la persistencia de la incertidumbre asociada a las tensiones geopolíticas, las políticas comerciales de los Estados Unidos y la fragmentación geoeconómica. Se estima que en el 2026 los términos internacionales de intercambio tendrán un impacto negativo sobre el ingreso nacional disponible", explicó el emisor.

La proyección de crecimiento de 3,4 % para 2026 es menor a la que realizó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en su informe de perspectivas económicas de medio año, que fue de 3,5 %. El Banco Central costarricense detalló que también revisó a la baja la proyección de crecimiento para 2027 y la situó en 3,5 %, lo que supone 0,1 puntos menos que el pronóstico de abril pasado. Según los datos oficiales, en 2025 el crecimiento económico de Costa Rica fue del 4,6 %. En cuanto a la inflación, el BCCR informó que el indicador se mantendrá en torno al 2 % en lo que resta de 2026, por lo que aún no regresará a la meta que es del 3 %. "La moderación en los incrementos esperados en el precio de algunas materias primas en los mercados internacionales, en especial de petróleo y de granos, comparado con lo estimado en abril, condujo a una revisión a la baja en las proyecciones de la inflación general", explicó la entidad.