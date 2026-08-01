Asfura: Gestión está enfocada en ordenamiento, población y mejora de servicios

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, presentó un balance de los primeros seis meses de su administración, en el que expuso las principales acciones ejecutadas y los avances registrados en áreas como finanzas públicas, salud, educación, infraestructura, seguridad, energía, desarrollo económico y fortalecimiento municipal.

Durante su mensaje, el mandatario señaló que la gestión ha enfocado sus esfuerzos en el ordenamiento de la administración pública, la atención de las necesidades de la población y la puesta en marcha de proyectos orientados a mejorar los servicios y la inversión en Honduras.

Asimismo, indicó que el Gobierno de Honduras continuará impulsando medidas para fortalecer la estabilidad financiera, ampliar la infraestructura, mejorar la atención en salud, garantizar el abastecimiento de medicamentos y avanzar en la reducción de la mora quirúrgica.

El presidente Asfura, también destacó las acciones dirigidas al fortalecimiento de la red vial, el proceso de descentralización mediante el apoyo a las municipalidades, la adquisición de maquinaria para fortalecer los gobiernos locales y los proyectos relacionados con la gestión del agua y la protección de zonas estratégicas del país.