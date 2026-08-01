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Asfura: Gestión está enfocada en ordenamiento, población y mejora de servicios

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, indicó que el Gobierno de Honduras continuará impulsando medidas para fortalecer la estabilidad financiera, ampliar la infraestructura, mejorar la atención en salud

  • Asfura: Gestión está enfocada en ordenamiento, población y mejora de servicios

    Asfura reiteró que el Gobierno mantendrá su enfoque en la ejecución de proyectos y en el trabajo coordinado con las instituciones del Estado. Foto de cortesía
2026-08-01

Por revistaeyn.com

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, presentó un balance de los primeros seis meses de su administración, en el que expuso las principales acciones ejecutadas y los avances registrados en áreas como finanzas públicas, salud, educación, infraestructura, seguridad, energía, desarrollo económico y fortalecimiento municipal.

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Durante su mensaje, el mandatario señaló que la gestión ha enfocado sus esfuerzos en el ordenamiento de la administración pública, la atención de las necesidades de la población y la puesta en marcha de proyectos orientados a mejorar los servicios y la inversión en Honduras.

Asimismo, indicó que el Gobierno de Honduras continuará impulsando medidas para fortalecer la estabilidad financiera, ampliar la infraestructura, mejorar la atención en salud, garantizar el abastecimiento de medicamentos y avanzar en la reducción de la mora quirúrgica.

El presidente Asfura, también destacó las acciones dirigidas al fortalecimiento de la red vial, el proceso de descentralización mediante el apoyo a las municipalidades, la adquisición de maquinaria para fortalecer los gobiernos locales y los proyectos relacionados con la gestión del agua y la protección de zonas estratégicas del país.

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De igual forma, hizo referencia a las medidas orientadas a promover la inversión, la generación de empleo, el saneamiento financiero de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y los programas de apoyo para mitigar el impacto del incremento en los precios de los combustibles y de la canasta básica.

Para finalizar reiteró que el Gobierno mantendrá su enfoque en la ejecución de proyectos y en el trabajo coordinado con las instituciones del Estado, los gobiernos locales, el sector privado y la ciudadanía para continuar desarrollando las acciones previstas durante el resto del período gubernamental.

Además, hizo un llamado a la población a participar en el esfuerzo conjunto para atender los principales desafíos del país.

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