EE.UU. lanza alerta de seguridad por "posible amenaza" en Mexicali

Por: EFE

El Gobierno de Estados Unidos suspendió este martes sus actividades y los viajes de su personal a la ciudad de Mexicali, estado de Baja California (norte de México), y emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos ante información sobre una "posible amenaza", sin especificar cuál, aunque el Gobierno mexicano descartó una situación de crisis.

"Debido a información sobre amenazas, las actividades del gobierno de los EE.UU. en Mexicali, así como los viajes a dicha ciudad, han sido suspendidos este 25 de agosto. Alertamos a los ciudadanos estadounidenses sobre esta posible amenaza", señala la alerta.

Aunque el mensaje no precisa en qué consiste la amenaza, el Gobierno estadounidense llamó a sus ciudadanos a evitar los edificios gubernamentales en Mexicali.

"Hubo una alerta de la posibilidad de un grupo delictivo ahí. No estaba asegurada y, pues, con información de sus propias agencias la Embajada de Estados Unidos emitió una alerta", explicó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

"No, no, no hay más información de qué pudiera ser esta alerta, sino sencillamente, pues, de estar atentos y con vigilancia en Mexicali", sostuvo.

Estados Unidos también recomendó buscar refugio en caso de un incidente, seguir las instrucciones de las autoridades policiales mexicanas y mantenerse atentos a los medios locales.

La alerta fue difundida a través del Consulado General de Estados Unidos en Tijuana, dirigida a ciudadanos estadounidenses.

En respuesta, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, aseguró que se reforzaron los operativos de seguridad en Mexicali, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno.

"Las acciones de prevención, patrullaje y vigilancia continúan de manera permanente para proteger la tranquilidad de las familias mexicalenses", apuntó la gobernadora en un mensaje en X.

Por su parte, Sheinbaum señaló que el Gabinete de Seguridad federal y las autoridades de Baja California mantienen vigilancia ante la advertencia estadounidense, aunque insistió en que no existe información sobre una amenaza concreta.

La decisión de suspender actividades y viajes del personal estadounidense en Mexicali se suma a una serie de alertas más amplias emitidas por Washington para México en el último año.

En agosto de 2025, el Departamento de Estado pidió no viajar a seis estados y recomendó reconsiderar o extremar precauciones en gran parte del país por riesgos como homicidios, secuestros, robos y extorsiones.

En febrero de 2026, la Embajada de Estados Unidos en México también urgió a sus ciudadanos a resguardarse en Jalisco y en otras zonas del país por la violencia, los bloqueos y las operaciones de seguridad en curso tras la muerte en un operativo federal de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).