Exportaciones de bienes costarricenses superan los US$13.800 millones a julio

Centroamérica & Mundo

Por régimen de exportación, PROCOMER indica que las ventas desde zona franca de Costa Rica alcanzaron los US$9.309 millones, con un crecimiento del 4 % (US$380 millones).

Por revistaeyn.com Las exportaciones de bienes de Costa Rica alcanzaron los US$13.821 millones entre enero y julio de 2026; un 5 % más (US$683 millones) que el total exportado durante el mismo periodo de 2025, indica el último cierre estadístico, elaborado por la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER).

La diversificación de mercados sobresale, durante este periodo, como uno de los elementos más notables, sobre todo en productos de relevancia de la oferta exportable de Costa Rica. Las exportaciones de banano, por ejemplo, crecieron un 10 % (US$59 millones), acompañadas por una mayor colocación del producto en destinos como la Unión Europea y, más recientemente, Argelia, donde Costa Rica ha encontrado nuevas oportunidades comerciales. “A pesar de los retos que enfrenta el sector exportador, se observa crecimiento de nuestras exportaciones, pero igualmente importante es observar cómo nuestros sectores están respondiendo a los cambios del comercio internacional. El caso del banano es un buen ejemplo: ante variaciones en algunos destinos, el sector ha logrado redireccionar parte de su oferta y encontrar oportunidades en otros mercados”, afirmó Laura López, Gerente General de PROCOMER. "Destacan el sector agrícola, el de equipo de precisión y médico, la industria alimentaria y la industria eléctrica y electrónica. Además, todas las regiones del país registran un crecimiento en sus exportaciones y prácticamente todos los mercados de destino muestran resultados positivos”, afirmó la Ministra de Comercio Exterior a.i. Arianna Arce.

Equipo de precisión y médico continúa liderando

De acuerdo con el informe, el sector de equipo de precisión y médico continúa liderando las exportaciones de bienes con ventas por US$6.399 millones y un crecimiento del 2 % respecto al mismo periodo de 2025. Le siguen el sector agrícola, con US$2.371 millones (6 %), y la industria alimentaria, con US$1.707 millones (8 %). También registraron variaciones positivas los sectores: eléctrica y electrónica, con US$735 millones (22 %), químico-farmacéutico, con US$664 millones (1 %); metalmecánica, con US$446 millones (7 %); pecuario y pesca, con US$279 millones (13 %); y caucho, con US$194 millones (5 %). El sector plástico fue el único que registró una disminución en el periodo, con exportaciones por US$294 millones, un 5 % menos que en el mismo periodo de 2025, señala PROCOMER. Entre los productos que más contribuyeron al crecimiento destacan la piña, con US$69 millones adicionales respecto al mismo periodo de 2025; el banano, con US$59 millones; el oro en bruto, con US$55 millones; los dispositivos médicos, con $52 millones; y los jugos y concentrados de frutas, con US$51 millones. A estos se suman productos como las máquinas para la fabricación de semiconductores (US$46 millones), partes y accesorios de máquinas (US$39 millones), los aparatos para medición de magnitudes eléctricas (US$36 millones), el aceite de palma (US$34 millones) y los cables eléctricos (US$33 millones).