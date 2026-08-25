Panamá mantiene contacto con India ante posible contaminación por naufragio

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La Autoridad Marítima de Panamá (AMP), a través de la Dirección General de Marina Mercante (DGMM), indicó en un comunicado que inició un "seguimiento" tras el hundimiento de ese buque granelero el pasado sábado en la bahía de Bengala, este de India.

Por Agencia EFE El Gobierno de Panamá se mantiene en contacto con las autoridades de India y el operador del carguero MV Ocean Winner, con bandera panameña, ante el posible riesgo de contaminación tras el naufragio de ese buque al este del país asiático que dejó a 22 tripulantes desaparecidos. La Autoridad Marítima de Panamá (AMP), a través de la Dirección General de Marina Mercante (DGMM), indicó en un comunicado que inició un "seguimiento" tras el hundimiento de ese buque granelero el pasado sábado en la bahía de Bengala, este de India.

Detallan que, según las informaciones recibidas, "la nave perdió comunicación con la Guardia Costera de la India" y ya ha sido declarada como "pérdida total", por lo que han "contactado al operador de la nave y a las autoridades locales para monitorear cualquier riesgo potencial de contaminación". Asimismo, añade el comunicado, el Departamento de Investigación de Asuntos Marítimos "coordinará la investigación de acuerdo con el Código de Investigación de Siniestros de la Organización Marítima Internacional (OMI) para determinar las causas del hecho", que continúan sin conocerse. Panamá cuenta con una de las marinas mercantes más grandes del mundo, con 7.831 buques abanderados y 200.6 millones de toneladas de registro bruto, según los datos publicados por AMP.