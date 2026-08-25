Bantrab y Universidad Galileo llevan la confianza al terreno de las decisiones

Por: Revistaeyn.com

La confianza adquiere verdadero valor empresarial cuando deja de ser una declaración y comienza a orientar decisiones, relaciones y estrategias.

Desde esa perspectiva, Bantrab y Universidad Galileo se suman este 25 de agosto a la Segunda Cumbre Regional Confianza 2026, organizada por Estrategia & Negocios, en alianza con DATOS Group y PIZZOLANTE.

Ambas organizaciones tendrán espacios exclusivos dentro de una jornada que reunirá en Ciudad de Guatemala a empresarios, presidentes ejecutivos y especialistas para analizar cómo la integridad, el cumplimiento, la tecnología y la coherencia corporativa están redefiniendo la relación entre las organizaciones y sus diferentes audiencias.

La mirada del conocimiento y la transformación tecnológica estará a cargo de Rodrigo Baessa Iunge, decano de la Facultad de Ingeniería de Sistemas, Informática y Ciencias de la Computación de Universidad Galileo.

Con una sólida trayectoria en tecnología, gestión y academia, Baessa participará en una entrevista exclusiva que abordará la relación entre conocimiento, innovación y confianza, en momentos en que la inteligencia artificial y la aceleración tecnológica obligan a las organizaciones a revisar sus decisiones, desarrollar nuevas capacidades y gestionar riesgos todavía emergentes.

La perspectiva financiera llegará de la mano de José Antonio Roca Canet, gerente general de Bantrab, quien cuenta con más de 24 años de experiencia en el sector.

Su participación permitirá llevar la conversación al terreno de la credibilidad institucional y de las relaciones de largo plazo, dos activos esenciales para una industria cuyo funcionamiento depende directamente de la confianza de clientes, empresas, inversionistas y reguladores.

Las intervenciones de Baessa y Roca Canet aportarán dos miradas complementarias sobre un mismo desafío: cómo convertir un valor intangible en decisiones concretas capaces de sostener innovación, reputación y crecimiento.

La Cumbre será también el escenario para presentar los resultados de la cuarta edición del estudio “Reputación en Centroamérica: el valor de la confianza”, que identifica a los empresarios, empresas y marcas en los que confían los centroamericanos.

Más que revelar quiénes cuentan hoy con esa confianza, la conversación buscará comprender qué deberán hacer las organizaciones para conservarla en un entorno que examina cada vez con mayor rigor la consistencia entre lo que prometen, deciden y finalmente hacen.

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