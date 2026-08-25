El Salvador proyecta inversión en educación equivalente al 8 % del PIB

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Una de las medidas anunciadas para garantizar la continuidad del programa es un acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que aportará US$100 millones para financiar las becas en el largo plazo.

Por revistaeyn.com El Salvador elevará su apuesta por la educación con una inversión superior a los US$3,000 millones, equivalente al 8 % del Producto Interno Bruto (PIB), según anunció el presidente Nayib Bukele durante un encuentro con miles de estudiantes de todo el país. El anuncio se produjo en el Estadio Nacional Jorge “El Mágico” González, donde el mandatario presentó un programa que contempla la entrega de 50,000 becas para jóvenes que buscan acceder a estudios universitarios, formación técnica y cursos vocacionales.

“Les anuncio oficialmente que el Gobierno va a poner a disposición de ustedes 50,000 becas para que puedan escoger entre las carreras que van a estar disponibles: carreras universitarias, capacitación técnica, cursos vocacionales, lo que cada quien quiera”, afirmó Bukele ante los estudiantes. De acuerdo con el presidente, el programa tendrá una perspectiva de crecimiento progresivo, con la intención de ampliar el acceso a la educación superior y evitar que los jóvenes abandonen sus estudios por limitaciones económicas. Las 50,000 becas corresponden al presente año, pero la administración prevé incrementar la cantidad en los siguientes períodos. Una de las medidas anunciadas para garantizar la continuidad del programa es un acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que aportará US$100 millones para financiar las becas en el largo plazo. Con ello, el Gobierno busca que el esquema trascienda los ciclos presupuestarios y tenga una fuente de financiamiento estable.