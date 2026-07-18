EE.UU. lanza bombardeos aéreos contra Irán; Jameneí amenaza con "lecciones inolvidables"

Por: EFE
El Comando Central de las Fuerzas Armadas de EE.UU. (Centcom) anunció este sábado el inicio de bombardeos aéreos contra objetivos de Irán por octava jornada consecutiva después de que Washington diera por reiniciado el conflicto la semana pasada.
El Centcom explicó que los ataques se reiniciaron a las 18.00 hora local de Washington (22.00 GMT) por orden del presidente, Donald Trump.
"Estas acciones tienen como objetivo mermar aún más la capacidad de Irán para amenazar el transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz y castigar con rapidez a las fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica que lanzaron ataques contra militares estadounidenses en Jordania la noche pasada", añade el texto.
El anuncio llega horas después de que el Centcom anunciara que dos militares estadounidenses murieron y un tercero se encuentra desaparecido en Jordania tras los mencionados ataques con misiles balísticos y drones perpetrados por Irán.
Estas han sido las primeras bajas estadounidenses registradas en el conflicto desde que la semana pasada se rompiera el alto el fuego entre Teherán y Washington.
El ataque dejó además cuatro soldados estadounidenses heridos que tuvieron que ser evacuados de emergencia a hospitales jordanos, aunque el Centcom precisó que todos ellos ya se han recuperado y han sido dados de alta.
Advertencia de Irán
Al tiempo que EE.UU. redobló su nivel de ataques, el líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, denunció este sábado las reiteradas violaciones estadounidenses del memorando de entendimiento firmado entre las partes y advirtió de que la República Islámica tiene “lecciones inolvidables” para Washington.
“Las reiteradas violaciones del gran satán (Estados Unidos) a los compromisos asumidos en el memorando de entendimiento firmado entre los presidentes de Irán y Estados Unidos han demostrado una vez más a todos cuán inútil e inválida es la firma del presidente estadounidense”, afirmó Jameneí en unas declaraciones difundidas en sus redes sociales y por la televisión estatal.
El líder supremo iraní acusó a EE. UU. de haber mostrado nuevamente su “verdadero rostro” y afirmó que la experiencia de los últimos acontecimientos constituye una nueva prueba de la “mentira, irracionalidad, falta de fiabilidad y maldad” de Washington.
Jameneí advirtió a Estados Unidos de que, si continúa buscando la guerra, debe saber que Irán y sus aliados del Eje de la Resistencia, en alusión a Hizbulá y los hutíes de Yemen, tienen “lecciones inolvidables” para el país norteamericano.
Jameneí, que no ha aparecido en público desde su designación como líder supremo del país en marzo pasado, llamó además a la unidad nacional y pidió a la población y a las autoridades a evitar las divisiones y los conflictos internos.