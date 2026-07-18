Honduras vuelve al CIADI para reforzar la confianza de los inversionistas

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El país depositó el instrumento de ratificación que oficializa su reincorporación al principal mecanismo internacional para resolver disputas entre Estados e inversionistas. La decisión se interpreta como un paso para fortalecer la seguridad jurídica, atraer capital extranjero y consolidar el acercamiento con Estados Unidos en materia económica.

Por: Revistaeyn.com El regreso de Honduras al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) representa mucho más que la reincorporación a un organismo internacional. La decisión, formalizada este viernes mediante el depósito del instrumento de ratificación ante el Banco Mundial, constituye una de las señales más relevantes que ha enviado el Gobierno hondureño a los mercados sobre su intención de fortalecer la seguridad jurídica para la inversión extranjera. La reincorporación llega en un momento en que el país busca mejorar su clima de negocios y proyectar una imagen de mayor certidumbre para el capital internacional. En ese contexto, el regreso al CIADI también puede leerse como parte de una estrategia de acercamiento a Estados Unidos y a los organismos multilaterales, en un escenario regional marcado por la competencia para atraer inversión extranjera y proyectos de nearshoring.

Más que un organismo de arbitraje

Aunque el CIADI suele asociarse a la resolución de disputas legales entre inversionistas y Estados, su importancia trasciende el ámbito jurídico. Para muchos inversionistas institucionales, fondos de infraestructura y empresas multinacionales, la adhesión al Convenio del CIADI constituye un indicador de que un país reconoce mecanismos internacionales para resolver controversias bajo reglas previamente establecidas. Esto contribuye a reducir la percepción de riesgo y fortalece la confianza en proyectos de largo plazo, especialmente en sectores intensivos en capital como energía, infraestructura, manufactura, minería o telecomunicaciones. La pertenencia al organismo no elimina los conflictos entre Estados e inversionistas, pero sí proporciona un marco institucional reconocido internacionalmente para gestionarlos, un aspecto que suele ser valorado por quienes evalúan inversiones de gran escala. Con este paso, Honduras volverá a ser Estado miembro del CIADI a partir del 16 de agosto de 2026, recuperando el acceso al principal mecanismo internacional para la resolución de controversias entre inversionistas extranjeros y los Estados. El sistema, administrado por el Grupo Banco Mundial, ofrece procedimientos de arbitraje y conciliación ampliamente reconocidos por la comunidad financiera internacional.

Una pieza dentro de una estrategia más amplia

El retorno al CIADI había sido anunciado meses atrás como parte de una agenda orientada a fortalecer la confianza de los inversionistas y mejorar la percepción internacional del país. Su formalización coincide con una etapa de mayor acercamiento entre Honduras y Estados Unidos, así como con esfuerzos del Gobierno por consolidar relaciones con organismos multilaterales y reposicionar al país como un destino atractivo para la inversión extranjera. El contexto internacional también favorece este tipo de movimientos. La reconfiguración de las cadenas globales de suministro y el avance del nearshoring han incrementado la competencia entre los países de América Latina por captar nuevas inversiones industriales y logísticas. En ese escenario, aspectos como la estabilidad institucional, la seguridad jurídica y la previsibilidad regulatoria adquieren un peso creciente en las decisiones empresariales.

Señal positiva, pero no suficiente