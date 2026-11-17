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EE.UU. prueba este martes su sistema de alertas: qué se escuchará y por qué se realiza

El ensayo coordinado por FEMA y la FCC interrumpirá por alrededor de un minuto la programación de radio y televisión este 17 de noviembre. Los celulares quedan fuera de la prueba y la población no debe tomar ninguna medida.

Por: Revistaeyn.com Estados Unidos tiene prevista para este martes 17 de noviembre una prueba nacional de su Sistema de Alerta de Emergencia (EAS), destinada a comprobar que los medios participantes puedan recibir y retransmitir un aviso oficial. El ejercicio comenzará aproximadamente a las 2:20 p. m., hora del este, e interrumpirá brevemente la programación de radio y televisión. Se trata de una verificación programada de la infraestructura de comunicación de emergencias. El mensaje identificará expresamente la transmisión como una prueba y aclarará que la población no necesita tomar ninguna medida. Así lo establece el aviso de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), que coordina el ensayo con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).

Qué ocurrirá y cuánto durará

Durante el ejercicio, las emisoras de radio, los canales de televisión, los sistemas de cable y los proveedores participantes de radio y televisión satelital difundirán el aviso. La interrupción durará alrededor de un minuto. El público podrá escuchar los tonos característicos del sistema, seguidos de un mensaje que explicará el propósito del ensayo. Según el proveedor, el aviso podrá presentarse como audio, texto en pantalla o ambos. Una vez concluido, se retomará la programación habitual. La información podrá difundirse en inglés, español o ambos idiomas. La hora prevista equivale a la 1:20 p. m. en la zona central de Estados Unidos, las 12:20 p. m. en la zona de montaña y las 11:20 a. m. en la costa del Pacífico.

Los celulares no forman parte del ensayo

Una diferencia importante frente a la prueba nacional de octubre de 2023 es que esta vez no se evaluará el sistema de alertas inalámbricas para teléfonos móviles, conocido como WEA. FEMA explica que el ejercicio de 2026 se concentra en el EAS, la red integrada por miles de emisoras y proveedores de televisión y otros servicios participantes. Por ello, no está previsto el envío de una notificación de prueba a los celulares a través de WEA. El medio tecnológico estadounidense The Verge también destacó esta distinción en su cobertura: la interrupción programada corresponde a radio y televisión y concluirá con el regreso de las transmisiones habituales.

Para qué se pone a prueba el sistema