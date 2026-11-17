Finanzas

El Deutsche Bank respondió en un comunicado que las cuestiones planteadas por la investigación "se remontan a muchos años atrás, en algunos casos a décadas", y aseguró: "Hoy somos un banco diferente (...) Bajo el liderazgo de Christian Sewing, el Deutsche Bank ha experimentado una transformación fundamental".

Por Agencia EFE Deutsche Bank, el primer banco privado de Alemania, afronta nuevas acusaciones de haber permitido la corrupción por ignorar los controles internos, tras una investigación periodística que involucra a políticos alemanes, oligarcas rusos, Donald Trump y el pederasta Jeffrey Epstein, entre otros. Las acciones de Deutsche Bank bajaban un 6 %, hasta 30,9 euros, en los primeros compases de la negociación de la Bolsa de Fráncfort.

Varios medios de comunicación internacionales publicaron una investigación que concluye que Deutsche Bank descuidó durante años los controles internos para combatir el blanqueo de dinero y gestionar la relación con clientes problemáticos, tras analizar más de 15 millones de documentos internos del banco que fueron filtrados a periodistas. En el análisis de más de nueve millones de correos electrónicos, informes, presentaciones, anotaciones de calendario y listas de clientes, participaron el semanario alemán "Der Spiegel", la segunda cadena de televisión pública alemana "ZDF", el diario estadounidense "The New York Times", el diario británico "Financial Times" y el español "eldiario.es", entre otros. La investigación revela que Deutsche Bank "ignoró en repetidas ocasiones las advertencias internas con el fin de mantener negocios problemáticos o captar nuevos clientes", señala el programa de la televisión pública alemana "ZDF frontal", que realiza programas de investigación periodística.

Epstein y Trump

A partir de estos datos, asegura la cadena, es posible reconstruir cómo Deutsche Bank mantuvo durante años a oligarcas, estafadores y agresores sexuales como clientes, en algunos casos a pesar de haber recibido advertencias internas. La investigación apunta a que el banco procesó transacciones sospechosas por valor de casi US$582 millones vinculadas a Epstein, quien fue cliente del Deutsche Bank durante mucho tiempo, o a sus empresas; una cifra muy superior a los US$250 millones que se conocían hasta ahora. Los archivos también vinculan a dos empresas del presidente estadounidense, Donald Trump, con supuestas tramas de blanqueo de capitales en Rusia y en Azerbaiyán, según eldiario.es.