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El proyecto será ejecutado por Grupo Logra, a través de Terminal Especializada de Honduras (TEH), e incluirá la construcción de seis nuevos silos, una bodega y una tercera báscula camionera.

Por revistaeyn.com La ampliación de la Terminal de Graneles Sólidos de Puerto Cortés, en Honduras, comenzará en enero de 2027 con una inversión de aproximadamente US$24,9 millones (L660 millones), destinada a incrementar la capacidad de almacenamiento y agilizar las operaciones de descarga de granos que abastecen a la industria alimentaria del país. El proyecto será ejecutado por Grupo Logra, a través de Terminal Especializada de Honduras (TEH), e incluirá la construcción de seis nuevos silos, una bodega y una tercera báscula camionera. Las obras permitirán incorporar 84.000 toneladas métricas de capacidad de almacenamiento adicional, con lo que la terminal alcanzará un total de 169.000 toneladas.

El inicio de los trabajos quedó respaldado por la firma de la Adenda 2 entre el operador y el banco fiduciario, el pasado 27 de octubre. El acuerdo también garantiza la operación de TEH/Logra en la terminal hasta el 31 de agosto de 2042, lo que establece un horizonte para ejecutar la inversión. Según Rafael E. Ruiz, director comercial y de vinculación de TEH/Logra para Centroamérica y el Caribe, por esta infraestructura se moviliza aproximadamente el 65 % de las materias primas vinculadas con la canasta básica hondureña, entre ellas trigo, arroz, maíz amarillo, harina de soya y granos secos de destilería (DDG), utilizados en la elaboración de alimentos para animales. La ampliación responde al crecimiento de las importaciones y del movimiento de carga. Durante los últimos cinco años, las compras externas de arroz aumentaron 65 %, las de DDG 43 %, las de maíz amarillo 26 %, las de trigo 18 % y las de harina de soya 16 %.