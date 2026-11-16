Por: Revistaeyn.com

La aerolínea estadounidense United Airlines informó este lunes 16 de noviembre que logró resolver una interrupción tecnológica que afectó sus operaciones de salida en Estados Unidos, provocando demoras en cientos de vuelos y nuevas complicaciones para los pasajeros, apenas tres días después de una falla en la infraestructura nacional de control aéreo.

La compañía, con sede en Chicago, había reconocido durante la tarde una interrupción generalizada de sus sistemas informáticos que impedía el desarrollo normal de determinadas operaciones previas al despegue.

United aclaró desde el inicio que los aviones que ya estaban en vuelo no se encontraban afectados, al igual que los servicios operados por su red regional United Express.

Posteriormente, la empresa confirmó que el problema había sido resuelto y señaló que no existían indicios de que se tratara de un incidente relacionado con la ciberseguridad.

De acuerdo con lo informado, la plataforma de seguimiento de vuelos FlightAware registraba 418 vuelos demorados de United durante la tarde del lunes. La cifra constituye un registro de incidencias operativas y no permite atribuir todas las demoras exclusivamente a la falla informática.

La interrupción afectó herramientas informáticas utilizadas por los pilotos y los equipos responsables de preparar las aeronaves para el despegue.

Según un memorando interno del sindicato de pilotos de United Airlines, la compañía experimentó una falla generalizada en aplicaciones basadas en la web, incluidas algunas utilizadas para las comunicaciones de las tripulaciones.

El documento indicó que United no podía proporcionar los datos definitivos sobre el peso de las aeronaves que debían despegar.

Esta información es esencial para la seguridad de las operaciones.

Antes de iniciar un vuelo, las tripulaciones deben contar con los cálculos actualizados del peso y balance del avión, que incluyen factores como combustible, pasajeros, equipaje y carga.

Estos datos permiten verificar que la aeronave se encuentra dentro de los límites operativos autorizados y determinar los parámetros necesarios para realizar el despegue.

Cuando la información no está disponible, el procedimiento seguro consiste en mantener el avión en tierra hasta completar las verificaciones correspondientes.

El memorando recomendaba a los pilotos seguir las instrucciones de los equipos de cada aeropuerto para decidir si debían permanecer en las puertas de embarque.

La aerolínea no identificó públicamente el componente tecnológico específico que originó la interrupción.

La falla tuvo consecuencias en varios de los principales aeropuertos donde opera United Airlines.

En el Aeropuerto Internacional de San Francisco, uno de los centros de operaciones de la compañía, FlightAware registró durante la jornada 329 vuelos demorados y 16 cancelados entre todas las aerolíneas.

Dentro de esas cifras, United acumulaba 127 demoras y cinco cancelaciones, según datos publicados por San Francisco Chronicle.

Los problemas también fueron reportados por pasajeros en otros aeropuertos, incluidos los que operan como centros de conexión de United.

Durante la interrupción, algunos viajeros permanecieron a bordo de las aeronaves o esperando en las puertas de embarque, mientras la compañía intentaba recuperar el acceso a sus sistemas.

United reconoció públicamente las dificultades y pidió disculpas a sus clientes.

En sus comunicaciones, recomendó consultar el estado de los vuelos mediante su aplicación móvil o su página web, debido a la posibilidad de que las demoras continuaran mientras se reorganizaban las operaciones.

El viernes 13 de noviembre, la Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó la suspensión temporal de los despegues en todo el territorio nacional después de que una falla en su infraestructura de comunicaciones comprometiera la coordinación del tráfico aéreo.

Según la información divulgada posteriormente por las autoridades, el problema estuvo relacionado con el funcionamiento defectuoso de un nuevo enrutador o router instalado en el sistema.

La falla de United ocurrió cuando el sector todavía estaba recuperándose de esas alteraciones.

Con información de Agencias, CNN y San Francisco Chronicle.