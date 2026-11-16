Empresas & Management

La Unión y Madre Tierra se fusionan y reordenan el mapa del azúcar en Guatemala

La integración reúne a dos casas empresariales históricas en una industria que acelera su consolidación. Su escala productiva, el peso exportador del azúcar y la amenaza de El Niño explican la relevancia del movimiento.

Por Revistaeyn.com La industria azucarera guatemalteca vuelve a mover sus piezas. Los ingenios La Unión y Madre Tierra, vinculados históricamente a las familias García Cottone y Campollo, respectivamente, anunciaron la integración de sus operaciones en Escuintla. La proyección conjunta supera las 600.000 toneladas de azúcar: un volumen equivalente a más de una quinta parte de la producción nacional de la última zafra. La fusión, anunciada el 13 de noviembre para el ciclo 2026-2027, conserva las dos operaciones industriales. Según explicó Álvaro Enrique Ruiz, director general de La Unión, la cercanía de los ingenios y su colaboración agrícola previa favorecieron el acuerdo. Las empresas lo presentan como una integración entre socios.

El movimiento ocurre en un momento de señales encontradas: Guatemala acaba de cerrar una cosecha de fuerte crecimiento, pero enfrenta menores ingresos de divisas por azúcar y una nueva temporada amenazada por el déficit de lluvias. En ese escenario, ganar volumen solo resulta decisivo si permite producir, financiarse y vender en mejores condiciones.

Contexto de mercado

Guatemala produjo 2,81 millones de toneladas métricas de azúcar durante la zafra 2025-2026, un incremento de 11% frente a los 2,54 millones del ciclo anterior, según datos de la Asociación de Azucareros de Guatemala (Asazgua). Las condiciones climáticas favorables, las variedades de caña y el manejo agronómico contribuyeron al resultado. Si se compara el umbral de las 600.000 toneladas de la integración con ese cierre nacional arroja una referencia de 21,3%. El cálculo permite comprender la dimensión productiva del nuevo bloque surgido de la asociación entre La Unión y Madre Tierra, una decisión estratégica que ahora los acerca a otros grandes jugadores del sector. Por ejemplo, Ingenio Magdalena publica una producción de 629.451 toneladas para el ciclo 2024-2025. Otras cifras corporativas publicadas oficialmente por los dos ingenios integrados también permiten visualizar cuáles son los activos productivos que se reúnen ahora para potenciar la operación: * Ingenio La Unión: 347.919 toneladas métricas (producción de azúcar ); 3,47 millones de toneladas (molienda por zafra); 19.250 toneladas (capacidad de molienda diaria); 79% de cosecha mecanizada y 221,5 GWh de venta de electricidad. * Ingenio Madre Tierra: más de 4,9 millones de quintales (producción de azúcar); 14.000 hectáreas (superficie de cultivo declaradas) y más de 5.000 empleos directos.

Las familias detrás de la integración

La historia de La Unión está ligada a la familia García Cottone. El economista e historiador José Molina Calderón sitúa el origen de su trayectoria azucarera en la compra de la finca Los Tarros y su anexo Las Marías, en 1950, en Santa Lucía Cotzumalguapa. La Unión surgió después como la segunda empresa familiar dedicada a esa actividad. En ese desarrollo destaca la figura de Similiano García. En Madre Tierra, la propia cronología corporativa identifica a Ramón Campollo López como el empresario que adquirió a Rudy Weissenberg el 50% del ingenio en 1966. En 1976 compró la participación restante. Tras su fallecimiento, en 1989, sus hijos asumieron la dirección del grupo. La operación azucarera había comenzado su primera producción en noviembre de 1963. Son dos trayectorias familiares de varias décadas que ahora convergen en una estructura empresarial común.

Un sector concentrado que sigue consolidándose