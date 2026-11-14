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EE.UU. reanuda vuelos y el Gobierno reclama fondos para modernizar el control aéreo

La recuperación de las operaciones continúa este sábado tras la suspensión nacional de despegues del viernes. El Gobierno apunta a una sobrecarga de equipos antiguos durante su actualización, mientras mantiene abierta la investigación y presiona al Congreso por recursos.

Por: Revistaeyn.com Actualización: sábado 14 de noviembre de 2026. Cifras de operaciones con corte a las 9:30 de la mañana, hora del este de Estados Unidos. Estados Unidos recupera gradualmente su tráfico aéreo este sábado, pero el levantamiento de la suspensión nacional de despegues todavía deja miles de pasajeros afectados. A las 9:30 de la mañana, hora del este, FlightAware registraba 3.785 vuelos cancelados y 1.990 retrasos, según EFE. Chicago O’Hare, Atlanta, Nueva York-JFK y Boston figuraban entre los aeropuertos más afectados. Mientras las aerolíneas reorganizan sus itinerarios, el Gobierno atribuye preliminarmente la falla a una sobrecarga de la infraestructura antigua de comunicaciones. La crisis también intensificó la presión presupuestaria: después de una solicitud formal de US$30.100 millones, presentada antes del incidente, el secretario de Transporte, Sean Duffy, reclamó US$50.000 millones para una renovación integral.

Operaciones restablecidas, recuperación pendiente

Duffy informó que el espacio aéreo reabrió a las 20:15 del viernes, hora del este, después de más de cuatro horas de suspensión de despegues. Este sábado enfatizó que es seguro volar y que las operaciones avanzan hacia la normalidad. La recuperación depende ahora de que las compañías reubiquen aeronaves y tripulaciones y reprogramen los servicios afectados. El secretario advirtió que seguirán produciéndose cancelaciones y demoras durante ese proceso. La autorización para despegar permite retomar la actividad, pero cada salida depende de la capacidad efectiva de la aerolínea para operar el vuelo. Las autoridades recomiendan consultar directamente con la compañía antes de dirigirse al aeropuerto.

Qué se sabe de la falla

Según la explicación de Duffy, las primeras inestabilidades se detectaron a las 15:36 del viernes en los sistemas de radar y comunicaciones de centros de control en ruta y de aproximación, que gestionan distintas etapas del vuelo. Aparecieron inconsistencias en los datos y en las comunicaciones con aeronaves, lo que llevó a detener las salidas por precaución. El secretario señaló que equipos antiguos de la red analógica, incluidos conmutadores y enrutadores, se sobrecargaron de datos. Afirmó que los equipos ya modernizados con tecnología digital no sufrieron esas fallas. El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, vinculó preliminarmente el problema con la incorporación de actualizaciones y nueva tecnología que habrían sobrecargado el sistema antiguo. Las autoridades mantienen la investigación: por ahora no han encontrado indicios de un ciberataque, pero esa valoración no equivale a una conclusión definitiva sobre el origen.

Reclamo de financiamiento para modernización