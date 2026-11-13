Informe urge a El Salvador diseñar política integral de adaptación climática

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El informe de la UCA recomienda al Gobierno salvadoreño priorizar el papel de las mujeres en las tareas agrícolas, fortalecer sus capacidades productivas y facilitar la consolidación de medios de vida más resilientes frente a los embates climáticos.

Por Agencia EFE Economistas de la Universidad Centroamericana (UCA) urgieron al Estado de El Salvador a diseñar una política integral de adaptación climática que permita a los sectores afectados, en especial a la agricultura, recuperarse del impacto de fenómenos extremos como El Niño. Alejandro Álvarez, docente e investigador del Departamento de Economía de la UCA, expuso durante la presentación de un informe sobre cambio climático que el sector agropecuario salvadoreño afronta dificultades estructurales acumuladas a lo largo de los años y no problemas aislados, lo que merman su capacidad de respuesta ante las crisis meteorológicas.

Este año, la sequía y la irregularidad de las lluvias han perjudicado principalmente los cultivos de maíz y frijol debido a El Niño, un fenómeno cuyas repercusiones amenazan la seguridad alimentaria de las familias del país. La mayor parte de los alimentos que componen la canasta básica salvadoreña procede de países vecinos como Guatemala, Honduras y Nicaragua para suplir el déficit de la producción interna. Álvarez y Meraris López, coautores del análisis, advirtieron que, de no adoptarse medidas inmediatas frente a estas contingencias, los sectores más vulnerables sufrirán el mayor impacto y se incrementarán los índices de pobreza. Para mitigar este escenario, los especialistas plantearon una estrategia integral que combine la seguridad en la tenencia de la tierra, financiación agrícola con enfoque de género, infraestructuras hídricas, asistencia técnica permanente y sistemas continuos de evaluación.