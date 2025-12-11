EEUU impondrá arancel gradual a importaciones nicaragüenses

Centroamérica & Mundo

POR EFE Estados Unidos anunció este miércoles que impondrá a Nicaragua, a partir del 1 de enero de 2026, un arancel gradual durante dos años a todas las importaciones nicaragüenses que no se originen bajo el Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA). La medida se adoptará bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 "para abordar los actos, políticas y prácticas de Nicaragua relacionados con abusos de los derechos laborales, abusos de los derechos humanos y libertades fundamentales, y el desmantelamiento del Estado de derecho", explicó en un comunicado la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR). El arancel se establecerá en 0 % el 1 de enero de 2026 y aumentará al 10 % el 1 de enero de 2027 y al 15 % el 1 de enero de 2028, puntualizó. "Cualquier arancel se acumularía con otros, como el Arancel Recíproco vigente del 18 %", indicó la USTR.

Asimismo, esa Oficina advirtió que "si Nicaragua no avanza en la solución de estos problemas", relacionados a los abusos de derechos humanos, libertades fundamentales y el desmantelamiento del Estado de derecho, "este cronograma y estas tasas podrían modificarse". El Gobierno de EEUU evaluaba imponer una subida del 100 % de aranceles a Nicaragua y su posible expulsión del acuerdo de libre comercio DR-CAFTA tras determinar que el país centroamericano mantiene políticas "irrazonables" de derechos humanos y laborales que obstaculizan el comercio estadounidense. Entre las medidas propuestas por la USTR contra el Gobierno que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, se incluían "aranceles adicionales de hasta el 100 % sobre algunos o todos los productos nicaragüenses" de forma "inmediata o por fases durante un periodo de hasta 12 meses". La entidad comercial estadounidense también había propuesto "la suspensión, el retiro o la prohibición de la aplicación de los beneficios del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana" (DR-CAFTA, en inglés). En febrero pasado, el secretario de Estado, Marco Rubio, había adelantado que Washington estudiaría si expulsaba o no a Nicaragua del CAFTA, que desde su entrada en vigor en 2006 casi ha cuadruplicado las exportaciones nicaragüenses a EEUU.