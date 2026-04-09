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EEUU intenta frenar en Ormuz un “peaje petrolero” que ya inquieta a los mercados

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este jueves a Irán que cese de inmediato cualquier cobro a petroleros que transiten por el estrecho de Ormuz, tras supuestos reportes no confirmados sobre posibles tarifas impuestas a embarcaciones en esa vía.

Por: revistaeyn.com La tensión en torno al Estrecho de Ormuz sumó un nuevo frente: el riesgo de que Irán avance —formal o informalmente— sobre un esquema de cobros a petroleros en uno de los corredores energéticos más sensibles del mundo. En ese contexto, Estados Unidos elevó el tono y busca impedir que esa posibilidad se consolide, en un movimiento que apunta tanto a Teherán como a los mercados globales. El tema cobró visibilidad a partir de reportes y versiones que circularon en las últimas horas —incluyendo un cable de Agencia EFE— sobre advertencias de Donald Trump a Irán frente a supuestos cargos a buques que atraviesan el estrecho.

Según distintos reportes internacionales, la posibilidad de cobrar por el paso de buques fue mencionada en círculos vinculados a la estrategia iraní como una vía para capitalizar su control sobre el estrecho. Se trata de un punto neurálgico: por allí circula cerca de un quinto del petróleo que se comercializa a nivel global. En ese marco, cualquier intento de monetizar el tránsito —ya sea mediante tarifas formales o mecanismos indirectos— choca con principios establecidos del comercio internacional, en particular la libre navegación por vías estratégicas. De avanzar, implicaría un cambio de reglas con impacto mucho más allá de Medio Oriente.

Evitar un precedente

La reacción de Washington se inscribe en esa lógica. Más que responder a un esquema ya operativo, el objetivo parece ser evitar que ese esquema llegue a existir. La advertencia de Trump —en línea con el posicionamiento histórico de EE.UU.— apunta a bloquear cualquier intento de transformar control territorial o militar en renta económica permanente. En términos prácticos, esto implica garantizar que el Estrecho de Ormuz continúe operando sin restricciones ni costos adicionales para el tránsito internacional. El trasfondo es claramente económico. Incluso sin una implementación concreta, la sola posibilidad de “peajes” en Ormuz ya empezó a filtrarse en variables clave: aumento de las primas de riesgo en el transporte marítimo, presión sobre los precios del petróleo, reconfiguración de rutas y decisiones logísticas.