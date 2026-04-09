Centroamérica & Mundo

La tregua entre EE.UU e Irán entra en zona crítica: Trump vuelve a endurecer el tono

La frágil pausa de 14 días acordada entre Washington y Teherán quedó bajo nueva presión este jueves. Donald Trump ratificó que mantendrá tropas desplegadas en la región y advirtió sobre una ofensiva mayor si fracasa el acuerdo.

Por: revistaeyn.com - Agencias La tregua entre EE.UU. e Irán se tensa por tres frentes: Trump endurece el tono, Líbano escala y Teherán siembra dudas sobre la negociación La tregua de 14 días acordada entre Estados Unidos e Irán comenzó a mostrar nuevas fisuras este jueves, atravesada por tres señales simultáneas: el endurecimiento del mensaje de Donald Trump, la escalada militar en Líbano y la falta de confirmación definitiva sobre la presencia iraní en las conversaciones previstas en Pakistán. Aunque el alto el fuego sigue formalmente en pie, la jornada dejó en evidencia que la desescalada todavía depende de variables abiertas en varios frentes y no solo de lo que ocurra entre Washington y Teherán.

Trump ratifica presencia militar

La primera señal llegó desde Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que mantendrá desplegadas fuerzas militares “en Irán y sus alrededores” hasta que se cumpla por completo el acuerdo alcanzado con Teherán, y amenazó con una ofensiva “más grande, mejor y más fuerte” si ese entendimiento fracasa. La declaración fue realizada a través de Truth Social y luego reproducida por medios internacionales, en una nueva muestra de que la Casa Blanca busca sostener la presión militar mientras intenta avanzar por la vía diplomática. Trump también afirmó que Irán no desarrollará armas nucleares y que el estrecho de Ormuz “permanecerá abierto y seguro”, uno de los puntos centrales del entendimiento alcanzado esta semana.

En paralelo, el mandatario sostuvo que solo existe un conjunto de puntos “significativos” aceptables para Estados Unidos y que esos términos serán discutidos en privado durante las negociaciones previstas para este fin de semana. Hasta ahora, Washington no detalló públicamente cuáles son esas condiciones.



Cita incierta en Islamabad

La segunda novedad del día fue que la Casa Blanca mantuvo en pie el encuentro previsto con Irán en Islamabad, en lo que sería el primer intento de negociación directa tras el inicio de la tregua. Según informó la portavoz presidencial Karoline Leavitt, la delegación estadounidense será encabezada por el vicepresidente JD Vance y estará integrada también por el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner. La primera ronda de conversaciones fue confirmada para el sábado por la mañana, hora local, en la capital paquistaní. La continuidad de ese encuentro es observada como un termómetro inmediato de la viabilidad del cese de hostilidades, dado que la tregua fue concebida desde el inicio como una pausa condicionada a la apertura de una negociación política más amplia.

Irán no confirma aún asistencia

Sin embargo, la tercera señal que complicó el cuadro llegó desde el lado iraní. El embajador de Irán en Pakistán, Reza Amiri Moghadam, eliminó este jueves un mensaje publicado en X en el que había confirmado la llegada de una delegación iraní a Islamabad para mantener “conversaciones serias” con Estados Unidos. La publicación fue retirada pocas horas después y, hasta el momento, Teherán no aclaró oficialmente si la visita sigue en pie, si fue postergada o si quedó sujeta a nuevas condiciones. La secuencia fue reportada por distintos medios internacionales y abrió interrogantes sobre el verdadero estado de preparación de la parte iraní para avanzar hacia una negociación presencial. La falta de una confirmación clara volvió a poner el foco sobre la distancia que todavía separa a ambas partes respecto del contenido de un eventual acuerdo.

Dos marcos de negociación abiertos

Según la información conocida hasta ahora, Irán busca llevar a la mesa su propia propuesta, basada en un esquema de exigencias que incluiría la reapertura del estrecho de Ormuz, la retirada de fuerzas de combate estadounidenses de la región, el levantamiento de sanciones y garantías internacionales para blindar cualquier entendimiento. Estados Unidos, por su parte, insiste en que existe un único paquete de condiciones aceptables y evita convalidar públicamente la agenda planteada por Teherán.

Ese desacople entre los términos de ambas partes sugiere que, aunque la tregua abrió una ventana diplomática, el contenido real de una salida negociada sigue todavía en disputa..



Líbano, el frente más delicado