El PIB de EE.UU. se revisa al alza y vuelve a situarse en 0,5% en primer trimestre

Por: Revistaeyn.com - Agencias

El producto interior bruto (PIB) de EE.UU. creció un 0,5 % en el periodo enero-marzo con respecto al último trimestre de 2025, mientras que la economía estadounidense se expandió un 2,1 % a ritmo anualizado, una y cinco décimas más, respectivamente, que en la estimación anterior.

Esta revisión definitiva al alza sitúa al PIB intertrimestral al mismo nivel del primer dato publicado en abril, según publica este jueves el Buró de Análisis Económico (BEA).

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, expresó confianza este miércoles en que la economía de su país puede retomar el camino hacia un crecimiento del 3% anual, en un contexto en el que la guerra con Irán se acerca a su fin.

“Podemos tener algo con un tres adelante este año”, dijo Bessent en una entrevista en vivo en CNBC. “La economía subyacente ha sido sólida”, remarcó.

El crecimiento, sin embargo, ha sido lento en los últimos dos trimestres, afectado por varios factores: un rebrote de la inflación, la moderación del mercado laboral y el impacto de los aranceles del presidente Donald Trump.

Bessent reiteró que su plan “3-3-3” sigue siendo alcanzable: 3% de crecimiento, una relación déficit/PIB del 3% y un aumento de tres millones de barriles diarios en la producción petrolera doméstica.

Estimó que la economía crecía a una tasa cercana al 4% en febrero, justo antes de que Estados Unidos e Israel lanzaran su ataque contra Irán.

Sobre la meta del déficit, señaló: “Creo que al final del mandato del presidente podemos estar en algo que parezca tener un tres adelante. Lo importante de eso es que ahí es cuando empiezas a pagar la deuda total como porcentaje de la economía”.

La relación déficit/PIB cerró 2025 en el 5,8%, luego de mantenerse por encima del 6% en 2023 y 2024, niveles inusualmente elevados para tiempos de paz, en parte como consecuencia del gasto fiscal masivo durante la pandemia del COVID-19.