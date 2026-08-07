Centroamérica & Mundo

De la Espriella dialoga sobre seguridad con varios presidentes de Latinoamérica

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, mantuvo reuniones con varios mandatarios latinoamericanos en el marco de su investidura en la ciudad de Cali, con los que discutió sobre cooperación en seguridad, comercio, inversión, entre otros temas

Por: EFE A la ceremonia de posesión presidencial del presidente de Colombia Abelardo De la Espriella asistieron distintos líderes mundiales como el rey Felipe VI de España y los presidentes de Argentina, Javier Milei; Ecuador, Daniel Noboa; Paraguay, Santiago Peña; Honduras, Nasry Asfura; Costa Rica, Laura Fernández; Panamá, José Raúl Mulino; República Dominicana, Luis Abinader, y Chile, José Antonio Kast, entre otras autoridades. Con el presidente de Chile, José Antonio Kast, el presidente De la Espriella abordó temas de cooperación en seguridad, según un comunicado presidencial chileno. "Ambas autoridades dialogaron sobre el fortalecimiento de la relación bilateral, con especial énfasis en la cooperación en materia de seguridad, combate al crimen organizado y fortalecimiento institucional", dice el mensaje. El mandatario chileno posteriormente detalló ante la prensa que conversaron sobre "el tema carcelario, porque, lamentablemente, algunos centros penitenciarios se han convertido en centros del crimen organizado". "Hemos hecho modificaciones relevantes en la Ley de Gendarmería de Chile, que es la policía penitenciaria. Estamos muy enfocados en aislar a los delincuentes peligrosos, perseguir el crimen organizado y el narcotráfico", subrayó Kast. "La seguridad es un tema que afecta transversalmente a los distintos países de nuestro continente, y por eso es tan relevante ver experiencias en otras localidades. Nosotros hemos tenido la posibilidad ya de conversar con distintos mandatarios y llevar algunas experiencias a nuestro país", añadió el jefe de Estado chileno.

Comercio, inversión, educación y cooperación con Honduras

El presidente de Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura, se reunió también en Cali con De la Espriella, con quien abordó una agenda centrada en comercio, inversión, educación y cooperación para el desarrollo. El entrante mandatario colombiano recibió a Asfura en la sede de la Alcaldía de Santiago de Cali, en el suroeste de Colombia, antes de la ceremonia de toma de posesión, informó el Ejecutivo hondureño en un comunicado. En la reunión, en la que también participó la canciller hondureña, Mireya Agüero, los mandatarios dialogaron sobre la necesidad de fortalecer la integración regional, impulsar el intercambio comercial, promover la inversión y ampliar las oportunidades educativas como parte de una agenda común.

🇭🇳🇨🇴 Honduras y Colombia comparten una historia y un futuro que nos invita a trabajar juntos.



Sostuve una reunión bilateral con el presidente de Colombia, @ABDELAESPRIELLA , con quien abordamos temas de interés común y oportunidades para fortalecer la cooperación entre... pic.twitter.com/Pe8qNEVIYu — Nasry J. Asfura Z. (@TitoAsfuraPHN) August 7, 2026

Asfura destacó que Honduras y Colombia mantienen una relación diplomática de más de dos siglos y recordó que ambos países conmemoran 201 años de relaciones ininterrumpidas desde 1825. "Compartimos más de dos siglos de amistad, respeto y cooperación, una relación histórica que hoy reafirmamos con una visión de futuro", enfatizó Asfura, quien expresó a De la Espriella sus "mejores deseos de éxito" en su gestión al frente de Colombia.

Un proyecto eléctrico común con Panamá

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y el nuevo mandatario de Colombia también dialogaron este viernes en Cali sobre un millonario proyecto de interconexión eléctrica entre ambos países, estancado desde hace años. Previo a la toma de posesión del presidente de Colombia, ambos sostuvieron una reunión bilateral centrada en dar prioridad a ese proyecto de electricidad y al combate contra el crimen organizado, esto último a través de reforzar la seguridad, según informó la Presidencia panameña.

Sostuve una reunión muy buena con Presidente De la Espriella antes de su inauguration. Colombia y Panamá avanzaremos en temas importantes de energía, comercio,seguridad etc. Éxitos!! pic.twitter.com/nG10H0eqa4 — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) August 7, 2026

Panamá y Colombia buscan reactivar su proyecto de interconexión eléctrica, planteado desde 2009, con una línea de unos 500 kilómetros y 400 megavatios, lo que podría ser clave para la descarbonización y transición energética de ambos países. Mulino y De la Espriella ya habían hablado en junio, tras la victoria del colombiano, de acelerar dicho proyecto valorado en US$800 millones y que pretende impulsar la integración regional, aunque aún requiere consensos técnicos, sociales, regulatorios y ambientales. Durante el encuentro, Mulino expuso "la solicitud realizada por Ecuador subrayando la importancia de habilitar el intercambio eléctrico y promover oportunidades de desarrollo en las comunidades implicadas", señaló el comunicado sin dar más detalles de dicha petición. La reunión, que tuvo lugar en el Centro Cultural de Cali, también sirvió para hablar sobre "el apoyo de la policía y de las fuerzas militares colombianas en la lucha contra el narcotráfico, a través de comisiones de ayuda para asesorar y capacitar a los estamentos de seguridad panameños", según la información oficial.

Encuentro con el presidente de Argentina