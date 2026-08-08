Presidente de Panamá y de Colombia dialogaron sobre proyecto eléctrico común

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y el nuevo mandatario ultraderechista de Colombia, Abelardo de la Espriella, dialogaron en Cali (suroeste) sobre un millonario proyecto de interconexión eléctrica entre ambos países, estancado desde hace años.

Previo a la toma de posesión del ultraderechista de la Espriella, ambos sostuvieron una reunión bilateral centrada en dar prioridad a ese proyecto de electricidad y al combate contra el crimen organizado, esto último a través de reforzar la seguridad, según informó la Presidencia panameña.

Panamá y Colombia buscan reactivar su proyecto de interconexión eléctrica, planteado desde 2009, con una línea de unos 500 kilómetros y 400 megavatios, lo que podría ser clave para la descarbonización y transición energética de ambos países.

Mulino y De la Espriella ya habían hablado junio, tras la victoria del colombiano, de acelerar dicho proyecto valorado en US$800 millones y que pretende impulsar la integración regional, aunque aún requiere consensos técnicos, sociales, regulatorios y ambientales.