El Salvador endurece su reforma penal: cadena perpetua alcanzaría a menores de edad

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La reforma penal impulsada por el Gobierno de Nayib Bukele en El Salvador amplía el alcance de la cadena perpetua para delitos de homicidio, violación y terrorismo, incluyendo a menores de edad bajo un esquema de pena revisable.

Por: revistaeyn.com - Agencias La Comisión Política de la Asamblea Legislativa recibió este lunes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia para analizar las reformas secundarias que acompañan la enmienda constitucional aprobada la semana pasada. Durante la sesión, el presidente de la Sala de lo Penal, Alejandro Quinteros, explicó que la propuesta también contempla cambios en el ámbito penal juvenil y abre la posibilidad de imponer prisión perpetua revisable a menores de 18 años en casos de homicidio, violación y agrupaciones terroristas. Según lo expuesto ante los diputados, en el caso de los menores la revisión para acceder a una eventual libertad controlada se haría a los 25 años de condena.

Para los magistrados, ese plazo busca ajustarse a estándares internacionales al mantener abierta la posibilidad de revisión, mientras que la reforma establece además revisiones periódicas cada cinco años.

Arquitectura de seguridad

El movimiento legislativo no llega de forma aislada. La semana pasada, la Asamblea, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas y sus aliados, aprobó con 59 votos una reforma al artículo 27 de la Constitución para habilitar la pena perpetua contra homicidas, violadores y terroristas. Esa modificación todavía debe ser ratificada, pero ya marca un nuevo paso en la arquitectura de seguridad construida por Bukele desde su llegada al poder. En términos políticos, la propuesta refuerza la narrativa de mano dura que ha definido a la administración salvadoreña.