Presidente de Costa Rica recorre en El Salvador la megacárcel CECOT para pandilleros

POR EFE

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, recorrió este viernes el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel salvadoreña para pandilleros y símbolo de la "guerra" del Gobierno del presidente Nayib Bukele contra estas bandas.

Chaves se convierte así en el primer mandatario en visitar la cárcel de máxima seguridad, a la que también han llegado la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, la exministra de Seguridad del Gobierno argentino de Javier Milei, Patricia Bullrich, y funcionarios de otros países.

El presidente costarricense estuvo acompañado por los ministros salvadoreños de Seguridad, Gustavo Villatoro, de Defensa, René Francis Merino, y por el director del Cecot -cuyo nombre no es revelado por seguridad-.

Chaves aseguró el lunes, en un mensaje en su cuenta en X, que el presidente Bukele lo acompañaría en su visita al Cecot, pero en lugar del mandatario salvadoreño acudieron sus ministros, según se observa en el material audiovisual compartido por la Presidencia.