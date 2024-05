El Salvador: Nayib Bukele comienza segundo mandato con la economía como principal desafío

Según el Tribunal Supremo Electoral de El Salvador, Bukele fue reelecto con el 82,66 % de los votos de los que acudieron a las urnas en febrero pasado (equivalente a 2,7 millones de votos), pese a que los artículos 152, 154 y 88 de la Constitución de la República establecen que no puede optar a la presidencia quien haya desempeñado el cargo por más de seis meses durante el período inmediato anterior y que la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República es indispensable para el mantenimiento de la forma de gobierno y sistema político establecidos.

El régimen de excepción ha sido criticado por organizaciones no gubernamentales que han registrado más de 6.000 denuncias de violaciones a Derechos Humanos y 200 muertes de personas privadas de libertad , pero esto poco le importa Bukele y al 85,7% de los salvadoreños encuestados por el Instituto de Opinión Pública de la jesuita Universidad Centroamericana, que dijeron que se sienten seguros.

ECONOMÍA PREOCUPA Y TURISMO CRECE

Pero ahora, los salvadoreños viven agobiados por un nuevo problema: el alto costo económico de la vida. Una encuesta realizada por el Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP) de FUNDAUNGO revela tres de cada cuatro salvadoreños (75,1 %) mencionan que la economía es el problema más grave que enfrenta el país en la actualidad.

El 5.7 % de los encuestados reporta problemas de inseguridad y violencia, el 1.6 % problemas políticos y de gobernanza, 1.4 % señaló al régimen de excepción, 5.1 % otros problemas, 8.7 % de la muestra dijo que no existía ningún problema y el 2.4 % no sabe o no responde la pregunta.

Ocho de cada 10 personas (79 %) expresaron que los precios de los alimentos de la canasta básica, como frijoles, huevos, tortillas, arroz, verduras y frutas han subido en los últimos tres meses.

La macroeconomía parece haber empezado un proceso de recuperación. El Producto Interno Bruto (PIB) de El Salvador se había mantenido en sus niveles de crecimiento promedio de 2,3 % anual, siendo el más bajo de Centroamérica; sin embargo, el Banco Central de Reserva informó que creció un 3,5 % en 2023 impulsado por el sector de la construcción, electricidad, servicios profesionales y la afluencia de turistas extranjeros.