El Vaticano como escenario de la reunión entre Trump y Zelenski

La Santa Sede, hábil mediadora, no ha aclarado su papel en esta suerte de cumbre improvisada, aunque haya puesto el lugar y hasta las sillas... mientras daba el último adiós a un papa con un funeral en el que Trump desentonó con un poco protocolario traje azul.

Tras varias semanas de buenas palabras hacia el líder del Kremlin en las que evitó condenar las últimas matanzas de civiles provocadas por Rusia, el presidente de EEUU, Donald Trump, volvió a amenazar al Kremlin con sanciones, horas después de protagonizar en la basílica de San Pedro con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, una reunión de alta carga simbólica que ambas partes valoraron positivamente.

“Putin no tenía ninguna razón para disparar misiles contra zonas civiles, ciudades y pueblos en los últimos días. Me hace pensar que tal vez él no quiere parar la guerra (...) y tiene que ser tratado de manera diferente, ¿a través de la 'banca' o 'sanciones secundarias'? ¡¡¡Demasiada gente está muriendo!!!", escribió Trump en su red, Truth Social, tras haber participado en el Vaticano en el funeral del papa Francisco.

El presidente estadounidense se refería al ataque lanzado por Rusia contra Kiev la madrugada del jueves, en el que 12 civiles perdieron la vida y cerca de un centenar sufrieron mutilaciones o heridas.

Trump -que esta misma semana había acusado al presidente ucraniano de poner palos en las ruedas del proceso de paz al decir que nunca reconocería como territorio ruso a Crimea- venía de reunirse con Zelenski en un encuentro que tuvo lugar antes del comienzo del funeral del papa Francisco en el Vaticano.