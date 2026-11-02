Ranking de Centroamérica en el Índice de Mejores Trabajos 2026 del BID

Inteligencia E&N

El Índice de Mejores Trabajos de Latinoamérica aumentó de 54,9 a 58,0 puntos entre 2010 y 2024, impulsado principalmente por mejoras en los ingresos.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com La calidad del empleo en América Latina y el Caribe alcanzó en 2024 su nivel más alto según un índice del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y, por primera vez, superó los niveles previos a la pandemia. Aun así, la región todavía enfrenta importantes desafíos: siete de cada diez trabajadores todavía no aportan a la seguridad social, y los jóvenes enfrentan mayores dificultades para acceder a buenos trabajos. Estos son los principales hallazgos de la edición 2026 del Índice de Mejores Trabajos que elabora el Observatorio Laboral del BID, que analiza la evolución de los mercados laborales de 17 países con datos de 2010 hasta 2024.

El Índice de Mejores Trabajos regional aumentó de 54,9 a 58,0 puntos entre 2010 y 2024, impulsado principalmente por mejoras en los ingresos. El indicador que mide si el nivel del salario es suficiente para evitar la pobreza pasó de poco más de 40 puntos a superar los 50 durante ese período. El indicador de cantidad de empleo se mantuvo estable y se ubicó en 75,4 puntos. Pese a estos avances, el progreso de la calidad continúa siendo insuficiente, con apenas 40,6 puntos de 100: la informalidad se situó en un 69%, y aproximadamente la mitad de la población en edad de trabajar todavía enfrentaba pobreza laboral. “América Latina y el Caribe ha logrado avances importantes en la calidad y generación de empleo, pero no necesariamente en su transformación. El récord que observamos hoy también muestra cuánto camino queda por recorrer” señalo Oliver Azuara, especialista en mercados laborales del BID. El índice evalúa, en una escala de 0 a 100, cuántas personas trabajan y la calidad de sus empleos. Combina dos dimensiones: la cantidad, que considera cuántas personas participan en el mercado laboral y cuántas tienen empleo, y la calidad, que considera si esos empleos son formales y si pagan lo suficiente para que el hogar supere la pobreza. Un país con 100 puntos tendría a toda su población en edad de trabajar ocupada en empleos formales y con ingresos suficientes.

Resultados centroamericanos

Costa Rica y Panamá son los únicos países centroamericanos que superan el promedio latinoamericano en calidad del empleo, según el Índice del BID. Costa Rica obtuvo 63,7 puntos y ocupó el cuarto lugar general. Su calidad del empleo llegó a 56,7 puntos, la tercera mejor calificación del estudio, impulsada por la formalidad (52,5) y los salarios suficientes para superar la pobreza (60,8). Sin embargo, la dimensión de cantidad fue de 70,7 puntos, una de las más bajas, por sus tasas de participación y ocupación inferiores al promedio regional. Panamá se situó en la octava posición, con 59,4 puntos: 44,3 en calidad y 74,5 en cantidad. Superó el promedio regional en formalidad (32) y salario suficiente (56,7), pero perdió terreno frente a la medición anterior, cuando obtuvo 60,1 puntos. El informe señala que el deterioro se mantiene desde 2018. El Salvador alcanzó 53,2 puntos y el puesto 14, pese a registrar su máximo histórico y mejorar 1,8 puntos frente a la edición previa. Aun así, permanece debajo del promedio latinoamericano en cantidad (71,3) y calidad (35,1). La formalidad sumó 23,5 puntos y los salarios suficientes, 46,8. Según el BID, solo un tercio de la fuerza laboral salvadoreña cuenta con empleos de calidad. Además, registra la mayor brecha de género de la región, con 27,8 puntos de diferencia entre hombres y mujeres.