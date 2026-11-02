Taiwán amplía cooperación con Guatemala: inversiones para infraestructura

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La agenda bilateral incluye la construcción de un hospital especializado contra el cáncer, mejoras en el Aeropuerto La Aurora, estudios para ampliar una carretera estratégica y asistencia a comunidades vulnerables. La reciente donación de 20 camiones refuerza una alianza que también tiene una importante dimensión diplomática.

Por: Revistaeyn.com- Agencias Guatemala y Taiwán están profundizando una agenda de cooperación que abarca desde grandes proyectos de infraestructura y equipamiento tecnológico hasta programas sociales dirigidos a comunidades vulnerables.

La relación bilateral, una de las más antiguas que conserva la isla asiática en América Latina, adquiere una nueva dimensión mediante inversiones, asistencia técnica y donaciones destinadas a fortalecer las capacidades del Estado guatemalteco. Según información de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), difundida por la Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN), entre 2024 y agosto de 2026 se suscribieron 14 proyectos de cooperación taiwanesa por Q485,91 millones, canalizados mediante diez instituciones públicas.

🚧 Guatemala y la República de China (Taiwán) suscribieron un acuerdo para realizar los estudios y diseño de ingeniería del corredor CA-09 Norte, tramo Mayuelas–Puerto Barrios, que permitirán definir las condiciones para su futura ampliación a cuatro carriles. https://t.co/rlHf9W9GT7 — Ministerio de Comunicaciones (@CIV_Guatemala) October 2, 2026

Los recursos comprenden cooperación financiera, técnica y en especie, principalmente de carácter no reembolsable, y se concentran en salud, protección social, infraestructura, gestión pública y desarrollo productivo. La embajadora de Taiwán en Guatemala, Vivian Chang, confirmó este 2 de noviembre que ambos gobiernos mantienen conversaciones para ampliar las iniciativas conjuntas y dar continuidad a los compromisos asumidos durante la visita del canciller taiwanés, Lin Chia-lung, en octubre. El anuncio se produce pocos días después de que el Gobierno guatemalteco recibiera una nueva flota de 20 camiones destinados al programa social Mano a Mano, una iniciativa orientada a mejorar las condiciones de vida de familias en situación de pobreza.

Infraestructura y conectividad: una cooperación con impacto económico

Entre los proyectos de mayor relevancia figura la preparación de estudios y diseños de ingeniería para ampliar a cuatro carriles un tramo de la carretera CA-9 Norte, entre Mayuelas, en Zacapa, y Puerto Barrios, en Izabal. La iniciativa responde a una necesidad estratégica para Guatemala: mejorar la conectividad terrestre hacia su principal zona portuaria del Caribe, utilizada por actividades de comercio exterior, transporte de mercancías y logística. Durante la visita del canciller taiwanés en octubre, ambos gobiernos suscribieron un acuerdo para avanzar en los estudios técnicos de la futura ampliación. La cooperación contempla hasta US$2,54 millones para esa etapa preparatoria. Es importante distinguir que el compromiso actual corresponde a estudios y diseño de ingeniería, no al financiamiento de la construcción de toda la carretera. Sin embargo, desde una perspectiva económica, la iniciativa tiene implicaciones relevantes. Mejorar la capacidad de un corredor logístico puede contribuir a reducir tiempos de traslado, facilitar el movimiento de mercancías y mejorar las condiciones de competitividad, siempre que las obras lleguen a ejecutarse. A esta línea de cooperación se suma la modernización tecnológica del Aeropuerto Internacional La Aurora, donde Taiwán ha respaldado el fortalecimiento de los sistemas de seguridad y vigilancia. La iniciativa incluye la donación de 310 cámaras con tecnología de inteligencia artificial y la implementación de un centro de monitoreo para supervisar las operaciones de la terminal. Según la información divulgada en octubre, las mejoras forman parte de una inversión de Q9,5 millones que comprende también equipamiento y sistemas para reforzar la atención de emergencias.

Salud: US$35 millones para un hospital especializado contra el cáncer

La cooperación sanitaria constituye otro de los componentes centrales de la relación bilateral. Guatemala avanza en el proyecto del Hospital Especializado contra el Cáncer Dra. Lucrecia Hernández Mack, que contará con un financiamiento de US$35 millones aportado por Taiwán mediante un convenio de cooperación. El proyecto contempla una infraestructura de aproximadamente 15.000 metros cuadrados, distribuida en dos edificios de cuatro niveles, destinados a prestar servicios de atención oncológica especializada. Entre las prestaciones previstas figuran radioterapia, quimioterapia, cirugía, diagnóstico y hospitalización. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social informó en octubre sobre avances preparatorios, incluidos estudios técnicos, aprobaciones del diseño conceptual y procesos vinculados a la contratación de las empresas responsables de la construcción y supervisión. La embajadora Chang señaló que ambos países continúan trabajando para acelerar el desarrollo de esta infraestructura, que busca ampliar las posibilidades de atención de pacientes con enfermedades oncológicas dentro del sistema público guatemalteco. Otro proyecto respaldado por Taiwán es el centro de atención residencial Nidia Martínez, en Quetzaltenango, destinado a niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Su primera piedra fue colocada el 6 de octubre, en un acto con autoridades de ambos países.

20 Camiones para llegar a las comunidades más vulnerables

El capítulo más reciente de esta cooperación se concretó el 30 de octubre, cuando Taiwán entregó 20 camiones de carga al Gobierno de Guatemala. Los vehículos, con capacidad de 12 toneladas cada uno, fortalecerán la logística del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y del Fondo de Desarrollo Social para transportar materiales, suministros y equipos hacia comunidades de difícil acceso. La donación está vinculada con la estrategia Mano a Mano, que interviene en 114 municipios priorizados por sus condiciones de pobreza y malnutrición. Una de las acciones principales del programa consiste en sustituir pisos de tierra por superficies de concreto, con el objetivo de mejorar las condiciones sanitarias y de habitabilidad de las viviendas. La distribución de los vehículos incluye operaciones en departamentos como San Marcos, Quiché, Jalapa y Alta Verapaz. La entrega da continuidad a una cooperación iniciada anteriormente: en 2025, Taiwán donó otros 15 camiones y 30 vehículos tipo picop para apoyar la ejecución de programas sociales. De acuerdo con el ministro de Desarrollo Social, Abelardo Pinto, esa primera flota contribuyó al cumplimiento de la meta gubernamental de 50.000 pisos instalados durante 2025. Para 2026, el Gobierno se ha propuesto completar otros 100.000, con lo que espera alcanzar 150.000 intervenciones acumuladas y beneficiar a aproximadamente medio millón de personas. Estas cifras corresponden a objetivos oficiales de ejecución y sus resultados deberán evaluarse conforme avance el programa.

Una relación económica que también tiene peso diplomático