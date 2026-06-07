Elecciones en Perú: Sondeos a pie de urna dan leve ventaja de Fujimori ante Sánchez

Por: EFE

Los sondeos a pie de urna celebrados durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú dan, en principio, un empate técnico entre la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez, si bien ambos coinciden en dar un posible triunfo a la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).

De acuerdo con la encuestadora Ipsos, Fujimori recibió un 50,7% de los votos válidos y Sánchez obtuvo un 49,3 %, mientras que Datum indicó que la candidata del partido Fuerza Popular obtuvo 50,53 % de votos y el candidato de Juntos por el Perú un 49,47 %.

El primero da una diferencia de 1,4 puntos porcentuales entre ambos, mientras que el segundo reduce ese margen a apenas 1,06%. Ambos sondeos tienen un margen de error de un 3%, lo que hace que la diferencia en ambos no sea todavía concluyente para poder determinar un ganador para esta elección.

El resultado está en línea con el simulacro de votación hecho el sábado por Ipsos, aunque sin publicación por prohibición de la ley electoral, con "una ligera diferencia a favor de Fujimori", dijo Alfredo Torres, presidente de Ipsos Perú.

La candidata de Fuerza Popular obtuvo el 66,1 % de votos de Lima, donde reside un tercio del electorado nacional, y el 43,9 % del interior del país.