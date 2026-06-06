Jayro Bustamante, el cineasta guatemalteco, vuelve al cine global con un nuevo thriller

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El cineasta guatemalteco, reconocido internacionalmente por películas como Ixcanul y La Llorona, asumirá la dirección de República Luminosa, una adaptación de la aclamada novela de Andrés Barba producida por RT Features, estudio detrás de éxitos como Call Me By Your Name y The Lighthouse.

Por: Revistaeyn.com Pocos nombres han contribuido tanto a posicionar el cine guatemalteco en el escenario internacional como Jayro Bustamante. El director, que convirtió a Guatemala en protagonista de festivales como Berlín, Venecia y San Sebastián, suma ahora un nuevo capítulo a su trayectoria con el anuncio de República Luminosa, una producción internacional que promete convertirse en uno de los proyectos latinoamericanos más comentados de los próximos años. La nueva película estará basada en la novela homónima del escritor español Andrés Barba, una obra que combina elementos de thriller psicológico, crítica social y reflexión filosófica sobre la convivencia humana. El proyecto será producido por RT Features, una de las compañías más prestigiosas del cine independiente contemporáneo, responsable de títulos como Call Me By Your Name, The Lighthouse y Ad Astra. Para Bustamante, la historia representa una oportunidad para explorar temas que han marcado buena parte de su filmografía: las tensiones sociales, las estructuras de poder y las zonas grises de la condición humana. “República Luminosa es un thriller profundamente inquietante y humano que explora el miedo, el caos y la fragilidad de nuestras estructuras sociales”, expresó el cineasta al anunciar el proyecto.

Una historia que desafía las certezas

La trama se desarrolla en torno a la aparición de 32 niños salvajes en un aislado pueblo isleño. Los menores hablan una lengua desconocida, rechazan las normas establecidas y comienzan a alterar profundamente la vida de la comunidad. La llegada de los niños desencadena una ola de miedo, desconfianza y paranoia colectiva. En medio del caos emerge Daniel, un funcionario local que intentará descubrir el origen de los menores y restaurar el orden, una búsqueda que lo conducirá hacia una sociedad oculta en la selva donde las reglas del mundo adulto parecen haber desaparecido. Más allá del suspenso, la historia plantea preguntas sobre la autoridad, la civilización, la infancia y los límites morales de las sociedades contemporáneas, elementos que encajan con la sensibilidad narrativa que Bustamante ha desarrollado a lo largo de su carrera.

El director que cambió la conversación sobre el cine guatemalteco

La noticia llega en un momento en que Jayro Bustamante es considerado una de las voces más influyentes del cine latinoamericano. Su debut con Ixcanul marcó un antes y un después para la cinematografía guatemalteca. La película obtuvo el Premio Alfred Bauer en el Festival Internacional de Cine de Berlín y fue seleccionada para representar a Guatemala en la carrera hacia los Premios Óscar. Posteriormente, Temblores profundizó su exploración de temas sociales y culturales, mientras que La Llorona logró una repercusión global inédita para una producción guatemalteca, acumulando reconocimientos internacionales y una nominación al Globo de Oro. A través de sus películas, Bustamante ha llevado a la pantalla historias profundamente conectadas con la realidad centroamericana, abordando cuestiones relacionadas con la identidad, la memoria histórica, la discriminación y las desigualdades sociales.

Una producción con alcance global