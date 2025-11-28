Elecciones Honduras: Xiomara Castro llama a una fiesta cívica

Por revistaeyn.com
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, envió este jueves un mensaje a la ciudadanía de cara a las elecciones generales del próximo domingo 30 de noviembre, invitando a los hondureños a participar con confianza y en un ambiente de calma.
Castro expresó su deseo de que “la paz y la tranquilidad” prevalezcan en el corazón de la población durante los días previos a la votación. Subrayó que el proceso electoral debe vivirse como “una fiesta cívica”, en la que cada ciudadano acuda a las urnas a ejercer su derecho al sufragio.
La mandataria aseguró que el país se encamina a una jornada democrática en la que se elegirá al nuevo gobierno que conducirá al país durante los próximos cuatro años.
La presidenta destacó que las instituciones encargadas del resguardo y logística electoral están cumpliendo con sus responsabilidades. En ese sentido, afirmó que las Fuerzas Armadas están desempeñando la función constitucional asignada en apoyo al desarrollo de los comicios.
La mandataria también indicó que se ha puesto a disposición del aparato electoral la flota de vehículos, logística y recursos necesarios para garantizar que nada falte durante el traslado de materiales y la seguridad de los centros de votación.
Con información de La Prensa (Honduras)