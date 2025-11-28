Elecciones Honduras: Xiomara Castro llama a una fiesta cívica

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, envió este jueves un mensaje a la ciudadanía de cara a las elecciones generales del próximo domingo 30 de noviembre, invitando a los hondureños a participar con confianza y en un ambiente de calma.

Castro expresó su deseo de que “la paz y la tranquilidad” prevalezcan en el corazón de la población durante los días previos a la votación. Subrayó que el proceso electoral debe vivirse como “una fiesta cívica”, en la que cada ciudadano acuda a las urnas a ejercer su derecho al sufragio.

La mandataria aseguró que el país se encamina a una jornada democrática en la que se elegirá al nuevo gobierno que conducirá al país durante los próximos cuatro años.