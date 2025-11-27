Elecciones Honduras: 10 datos a conocer de la jornada del 30 de noviembre

Por revistaeyn.com
Honduras vive una nueva jornada electoral. Este 30 de noviembre, los ciudadanos están llamados a votar y elegir al próximo presidente de su país, mismo que asumirá el cargo hasta enero de 2026, cuando la actual mandataria Xiomara Castro termine su periodo.
Los principales candidatos concluyeron sus campañas en medio de conflictos institucionales con los entes electorales y dudas sobre la transparencia, en un contexto donde la violencia política y las denuncias de fraude definen la fase final.
Estas elecciones serán las duodécimas desde el retorno a la democracia en 1980, tras casi dos décadas de regímenes militares.
Estos son los datos a seguir
1-¿Cuántos hondureños pueden votar este 30 de noviembre? Más de seis millones de hondureños están habilitados para votar en las elecciones generales del próximo domingo
2- ¿Qué elige Honduras este 30 de noviembre? Los ciudadanos podrán votar para elegir al presidente para el período 2022-2026, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 128 diputados al Congreso Nacional, 20 representantes al Parlamento Centroamericano con sus suplentes y 298 corporaciones municipales.
3-¿Quiénes son los candidatos? Entre las fuerzas con mayor respaldo en las encuestas figuran el oficialista Libertad y Refundación (Libre, de izquierda), con la candidata Rixi Moncada; y los conservadores Partido Nacional, con Nasry Asfura; y el Partido Liberal, representado por Salvador Nasralla.
4-¿Qué pasa si hay empate entre los candidatos? En el país centroamericano no existe segunda vuelta electoral, de modo que el candidato que obtenga la mayor cantidad de votos resulta ganador.
5-¿Qué delegaciones internacionales participan? Más de 6.000 observadores nacionales e internacionales acompañarán los comicios en Honduras
Hay delegaciones de diferentes países americanos y una misión europea, coordinada por un equipo central de doce expertos, quienes desplegarán en Honduras a más de 100 observadores procedentes de 26 Estados miembros de la UE, además de Noruega y Canadá.
La Organización de Estados Americanos (OEA) envió misiones de observación electoral, mientras que nueve congresistas estadounidenses, siete republicanos y dos demócratas, también monitorearán los comicios.
6-¿Hay indicios de fraude? La campaña política, que comenzó el 1 de septiembre y finalizó este lunes, ha transcurrido en un ambiente de tensión, en parte por los mensajes incendiarios de los principales candidatos presidenciales, con pocas propuestas para los hondureños, más allá de acusarse mutuamente de intentos de fraude y de la mala situación del país.
7-¿Cronograma electoral cumplido o no?. El cronograma electoral se ha visto alterado por desacuerdos internos entre los tres consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE), aunque las disputas no evitaron que el pasado jueves se iniciara el traslado del material electoral a los centros de votación de los 18 departamentos del país, custodiado -por ley- por las Fuerzas Armadas.
8-¿Qué piden los empresarios al próximo presidente? Los empresarios esperan que el nuevo presidente mejore el sistema de salud, garantice la seguridad alimentaria mediante el fortalecimiento del agro local y fortalezca la infraestructura, en especial los servicios portuarios
9-¿Cuándo termina el periodo presidencial de Xiomara Castro? La actual presidenta de Honduras, Xiomara Castro, primera mujer en el cargo, se retira de su cargo el próximo 27 de enero de 2026, día en el que concluirá su mandato de cuatro años.
10-¿Hay Ley Seca en Honduras por elecciones? Además de la ley seca, que va desde el sábado 29 de noviembre hasta el lunes 1 de diciembre, por las elecciones generales en Honduras 2025, quedan prohibidos los espectáculos públicos.
El CNE recordó que el incumplimiento de lo establecido en el artículo 246 de la Ley Electoral de Honduras es sancionado con una multa de cuatro a 10 salarios mínimos.