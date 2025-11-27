Elecciones Honduras: 10 datos a conocer de la jornada del 30 de noviembre

Por revistaeyn.com

Honduras vive una nueva jornada electoral. Este 30 de noviembre, los ciudadanos están llamados a votar y elegir al próximo presidente de su país, mismo que asumirá el cargo hasta enero de 2026, cuando la actual mandataria Xiomara Castro termine su periodo.

Los principales candidatos concluyeron sus campañas en medio de conflictos institucionales con los entes electorales y dudas sobre la transparencia, en un contexto donde la violencia política y las denuncias de fraude definen la fase final.

Estas elecciones serán las duodécimas desde el retorno a la democracia en 1980, tras casi dos décadas de regímenes militares.

Estos son los datos a seguir

1-¿Cuántos hondureños pueden votar este 30 de noviembre? Más de seis millones de hondureños están habilitados para votar en las elecciones generales del próximo domingo

2- ¿Qué elige Honduras este 30 de noviembre? Los ciudadanos podrán votar para elegir al presidente para el período 2022-2026, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 128 diputados al Congreso Nacional, 20 representantes al Parlamento Centroamericano con sus suplentes y 298 corporaciones municipales.

3-¿Quiénes son los candidatos? Entre las fuerzas con mayor respaldo en las encuestas figuran el oficialista Libertad y Refundación (Libre, de izquierda), con la candidata Rixi Moncada; y los conservadores Partido Nacional, con Nasry Asfura; y el Partido Liberal, representado por Salvador Nasralla.