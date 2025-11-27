Candidatos presidenciales de Honduras reaccionan a respaldo de Trump a Asfura

Centroamérica & Mundo

Los candidatos presidenciales de Honduras tuvieron palabras para el mensaje de Donald Trump que apoyó al conservador Nasry Asfura y acusó al resto de ser una amenaza para la democracia y supuestos apoyo a "narcoterroristas".

Por revistaeyn.com Luego que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump instó a los hondureños a apoyar al candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, en las elecciones del 30 de noviembre, y acusó a sus rivales de representar el "avance comunista", los otros candidatos presidenciales reaccionaron. Asfura agradeció el respaldo del presidente Trump a su candidatura. "Muchas gracias por el apoyo, presidente Donald Trump. Este 30 de noviembre, estamos firmes para defender nuestra democracia, nuestra libertad y los valores que hacen grande nuestro país. ¡Honduras, vamos a estar bien!", escribió Asfura en sus redes sociales.

Trump dejó entrever que si gana la aspirante Rixi Moncada, del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), los supuestos "narcoterroristas" del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, "tomarán el control de otro país como lo hicieron con Cuba, Nicaragua y Venezuela" y que los comunistas intentan engañar al pueblo presentando a un tercer candidato, Salvador Nasralla", candidato presidencial del Partido Liberal. Por su parte, Nasralla, dijo que respeta al presidente Trump y reconoce la importancia de la relación entre Honduras y Estados Unidos. "Lamento mucho la desinformación malintencionada de mis rivales políticos que sabiéndose perdedores han llevado a oídos de los asesores del presidente Trump, persona que merece todo mi respeto y mayor consideración. Cuando este domingo sea electo por mi pueblo, podrá encontrar en mi a un aliado de las libertades en Iberoamérica. Insto a la sensatez y a la cordura en esta encrucijada que vive nuestro país . Vivan los valores tradicionales!", dijo Nasralla.