UE urge a Guatemala elegir magistrados electorales “idóneos” para frenar al crimen organizado

La Unión Europea (UE) pide al Congreso de Guatemala seleccionar magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) con idoneidad y transparencia, ante la preocupación por la integridad del proceso electoral 2026 y el riesgo de influencias del crimen organizado.

Por: revistaeyn.com / Agencias La Unión Europea instó públicamente al Congreso de Guatemala a escoger magistrados “idóneos” para el Tribunal Supremo Electoral (TSE) —que definirá las condiciones de las elecciones generales de 2027—, alertando sobre los riesgos de que grupos vinculados al crimen organizado o intereses poco transparentes puedan influir en ese órgano clave. En un comunicado de su misión diplomática en Ciudad de Guatemala, la UE señaló que la ausencia de entrevistas públicas a los candidatos y procesos poco transparentes en la comisión de postulación han debilitado el proceso de selección, y reiteró la importancia de cerrarle espacios al crimen organizado en la institucionalidad electoral.

Contexto electoral y político en Guatemala

El TSE, máximo organismo electoral de Guatemala, deberá contar con 5 magistrados titulares y 5 suplentes para el periodo 2026–2032. Estos son electos por el Congreso a partir de una lista de candidatos seleccionada por una comisión de postulación.

El TSE, máximo organismo electoral de Guatemala, deberá contar con 5 magistrados titulares y 5 suplentes para el periodo 2026–2032. Estos son electos por el Congreso a partir de una lista de candidatos seleccionada por una comisión de postulación.

La elección de estos magistrados es trascendental: serán los responsables de organizar las elecciones generales del 2027, que definirán al presidente, al Congreso y a las autoridades municipales para el período 2028–2032, en un contexto marcado por altos niveles de desconfianza institucional y críticas de actores internacionales.

Misión de observación de la UE y cooperación internacional

Más allá de exigir idoneidad, la UE desplegó una misión de acompañamiento en Guatemala para observar y colaborar en las etapas de renovación judicial y electoral, incluyendo el TSE, la Corte de Constitucionalidad y la Fiscalía General. La misión ha mantenido diálogos con representantes de sociedad civil y sectores políticos sobre la necesidad de procesos transparentes, con participación pública y respeto a los plazos legales. La presencia europea se suma a otras misiones internacionales, como las de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Panel de Personas Independientes (PEI), que también han destacado la importancia de seleccionar candidatos que cumplan con criterios de capacidad, integridad y honestidad.

Críticas y preocupaciones sobre el proceso de postulación

Además del reclamo de la UE, Estados Unidos también ha criticado el proceso de elección de candidatos para el TSE, cuestionando la composición de la comisión de postulación y la falta de transparencia, incluso señalando a algunos de sus integrantes por presunta corrupción.

Informes anteriores de la UE señalaron que Guatemala aún no ha implementado la mayoría de las recomendaciones de la misión electoral tras las elecciones generales de 2023, lo que ha generado preocupaciones sobre la preparación institucional de cara a los comicios de 2027.

Implicancias para la democracia guatemalteca