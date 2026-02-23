Empresas tecnológicas invertirán US$650.000 millones en IA en 2026, según análisis

Estas inversiones representarían un fuerte incremento frente a los US$410.000 millones estimados para 2025.

Se espera que los gigantes tecnológicos estadounidenses Alphabet, Amazon, Meta y Microsoft inviertan de forma conjunta cerca de US$650.000 millones para ampliar la infraestructura relacionada con la inteligencia artificial este año, según un análisis de Bridgewater Associates.

En una carta dirigida a sus clientes, el codirector de inversiones de Bridgewater, Greg Jensen, afirmó que el auge de la inteligencia artificial ha entrado en una “fase más peligrosa”, caracterizada por un crecimiento exponencial de las inversiones en infraestructura física y una mayor dependencia de capital externo.

“La demanda de capacidad de cómputo sigue superando significativamente la oferta, lo que impulsa a los hiperescaladores a invertir aún más rápido para intentar, algún día, adelantarse a la demanda”.

Jensen señaló que las cuatro compañías ya han reducido con mayor agresividad sus recompras de acciones para ayudar a financiar el aumento en el gasto de capital.

Según explicó, la magnitud del desembolso está generando riesgos significativos a la baja en caso de que algo salga mal.

Asimismo, indicó que Anthropic y OpenAI necesitarán importantes avances en sus productos para asegurar respaldo en las grandes rondas finales de financiación de cara a posibles salidas a bolsa. Sin una vía creíble hacia beneficios extraordinarios, podrían tener dificultades para justificar valoraciones elevadas y fuertes necesidades de capital.