Entra en vigor el acuerdo comercial entre la UE y EE.UU.

Por: EFE

Este miércoles ha entrado en vigor el pacto comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos que permite a Washington exportar sus bienes industriales libres de aranceles, a cambio de que aplique un gravamen del 15% para la mayoría de productos europeos.

El pacto comienza a aplicarse casi un año después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acordase esos términos con el presidente estadounidense, Donald Trump, para evitar el arancel del 25% que el republicano amenazó con imponer al inicio de su guerra comercial.

Durante este tiempo, el Parlamento Europeo (PE) ha frenado en dos ocasiones la entrada en vigor del acuerdo.

La primera de ellas en enero, tras las amenazas arancelarias que Trump lanzó contra los países europeos que enviaron un reducido número de efectivos militares a Groenlandia en plena disputa territorial por la isla.