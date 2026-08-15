50 Doctors prepara su llegada a El Salvador con un proyecto hospitalario

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La red mexicana presentó ante el presidente Nayib Bukele una propuesta que combina infraestructura médica, tecnología y servicios privados de alta especialidad. La compañía habla de inversión y de su primera expansión internacional, pero todavía no ha informado ubicación ni capital comprometido.

Por: Revistaeyn.com La cadena mexicana de hospitales privados 50 Doctors dio un primer paso para ingresar a El Salvador: sus directivos se reunieron con el presidente Nayib Bukele y el ministro de Salud, Francisco Alabi, para presentar los proyectos y la visión con los que pretende llevar por primera vez su modelo fuera de México. La información divulgada el 15 de agosto por la Secretaría de Prensa de la Presidencia y por la propia compañía describe una propuesta de inversión hospitalaria que incluye infraestructura médica, tecnología y atención de alta especialidad. Esto indica que el plan no se limita a prestar servicios o asesoría: supone desarrollar capacidad física y operativa en el país.

El alcance definitivo, sin embargo, permanece abierto. Ninguna de las partes ha precisado el monto de la inversión, la ubicación del proyecto, el número de hospitales o complejos previstos. Tampoco se ha anunciado la compra de un terreno, la obtención de permisos, una sociedad con capital local o la firma de un acuerdo vinculante. Por ahora, el encuentro debe entenderse como la presentación pública de una intención de inversión y el inicio de conversaciones con el Gobierno salvadoreño.

¿Quién es 50 Doctors?

50 Doctors se presenta como una red mexicana de hospitales privados que reúne médicos, consultorios, quirófanos, diagnóstico y atención especializada en complejos de salud. La empresa dice que su nombre responde a la idea de incorporar a 50 médicos destacados en cada ciudad donde opera. Su plataforma corporativa muestra una relación directa entre la operación hospitalaria y el negocio inmobiliario y de inversión: además de atender pacientes y ofrecer espacios para que los médicos practiquen, promociona la compra de consultorios y la inversión en acciones de sus desarrollos.

La red reporta operaciones o proyectos en distintos estados de México, entre ellos Puebla, Jalisco, Ciudad de México, Baja California Sur, Oaxaca, Coahuila, Quintana Roo, Guanajuato, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. No todas esas ubicaciones se encuentran en la misma fase: el portafolio combina instalaciones en operación con complejos terminados, en construcción o en preventa. Ese matiz es relevante para dimensionar el anuncio salvadoreño. La presencia geográfica que comunica la empresa no equivale necesariamente a una red de hospitales ya operativos en cada mercado.

Un modelo que combina hospital, médicos e inversionistas

Los proyectos mexicanos permiten aproximarse al tipo de propuesta que 50 Doctors podría adaptar a El Salvador, aunque la empresa todavía no ha confirmado que replicará esa estructura de forma exacta. En Piedras Negras, Coahuila, por ejemplo, la compañía presentó en 2025 un esquema en el que 50 médicos locales tendrían, en conjunto, el 50% de la propiedad y el corporativo conservaría la otra mitad. El desarrollo también ofrecía consultorios para adquisición por parte de médicos y empresarios. En Ciudad de México anunció un complejo con 78 consultorios, urgencias, área comercial y estacionamiento, con consultorios en preventa. Otros proyectos muestran una escala mayor. El complejo anunciado en Zacatecas contempla, según información difundida en México, unos US$41 millones, 187 consultorios, 32 habitaciones, tres quirófanos, terapia intensiva, urgencias, laboratorio, banco de sangre y servicios de imagenología. Estas referencias ilustran el modelo de la empresa, pero no constituyen cifras trasladables al proyecto salvadoreño.

El Salvador sería la primera operación internacional