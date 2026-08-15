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Panamá y Colombia trabajan en la selva del Darién para frenar al Clan del Golfo

Ante el cambio de Gobierno en Colombia, con la llegada del presidente ultraderechista, Abelardo de la Espriella, que ha prometido mano dura contra el crimen organizado, grupos como el Clan del Golfo "están buscando alternativas para salir de Colombia y sabemos que una alternativa es Panamá".

Por Agencia EFE Cerca del Puesto Binacional de Alto Limón, en los límites de la frontera colombo-panameña de la espesa selva del Darién, se extienden unas 500 hectáreas de siembra de coca en territorio de Colombia. Militares colombianos trabajan en su erradicación mientras policías de Panamá los resguardan frente a un eventual ataque de grupos armados. "Estamos intentando combatirlas (las hectáreas de siembra de coca) con todos nuestro pie de fuerza, con todos nuestros mecanismos, haciendo una operación mancomunadamente con las fuerzas de Panamá, pero es muy complejo", declaró el subteniente Miguel Vega, de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional de Colombia.

El Puesto Binacional de Alto Limón es uno de los tres que se extienden en la frontera selvática, de 266 kilómetros. En él hay 19 funcionarios colombianos de todas las fuerzas que comparten operaciones de seguridad y resguardo junto con agentes panameños, como detalló Vega. El objetivo es el Clan del Golfo, considerada la mayor organización criminal de Colombia, dedicada principalmente al narcotráfico pero también al tráfico de migrantes, minería ilegal y extorsión. "Ahí (en el Darién) nadie realiza actividades ilícitas si no tiene el control el Clan del Golfo desde el territorio colombiano", dijo a EFE el subdirector general del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) de Panamá, el comisionado Héctor De Sedas Cedeño.

Erradicar coca en Colombia cerca de la frontera

EFE constató en un recorrido aéreo organizado por Senafront que el sembradío de coca situado en territorio colombiano está a unos pocos kilómetros del Puesto Binacional Alto Limón. Campesinos de la zona son los encargados de la plantación son los encargados de la plantación. Hasta allí llegan "helicópteros Black Hawk, que suben una tripulación de 15 a 20 funcionarios, que llegan con glifosato y erradican en el sector", relató Vega. Hay "unas 500 hectáreas de siembra de coca. Están allí todavía", pues se trata de operaciones complicadas, en un territorio lejos de los centros de mando, de difícil acceso y con presencia de grupos armados. El tema de seguridad es vital, porque aunque son campesinos los que se encargan de los cultivos también hay grupos armados en la zona y "el tema de erradicación sin seguridad, pues es complejo", señaló Vega.