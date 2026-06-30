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Mañana, EE.UU. abrirá una década de incertidumbre sobre el T-MEC: qué cambia

Estados Unidos anunciará mañana 1 de Julio que no prorrogará el T-MEC, activando la cláusula de revisión del tratado. El acuerdo seguirá vigente, pero entrará en una etapa de negociaciones permanentes que puede redefinir las cadenas de suministro regionales.

Por: Revistaeyn.com El mayor acuerdo comercial de América del Norte entra este miércoles en una nueva etapa. Estados Unidos anunciará que no extenderá la vigencia del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), una decisión que no supone la ruptura inmediata del pacto, pero sí activa la denominada "cláusula de caducidad" e inicia un período de revisiones anuales que podría prolongarse durante la próxima década. En términos prácticos, el comercio entre los tres países continuará bajo las reglas actuales mientras avanzan las negociaciones. Sin embargo, el mensaje político es claro: Washington considera que el tratado, tal como funciona hoy, ya no responde a sus intereses industriales y pretende reescribir aspectos centrales de su funcionamiento. La decisión marca un punto de inflexión para una región que concentra una de las mayores plataformas manufactureras del mundo y donde sectores como automóviles, autopartes, dispositivos médicos, electrónica, acero, agroindustria y logística dependen de cadenas de suministro altamente integradas.

Más que una salida, una renegociación permanente

El anuncio estadounidense activa un mecanismo previsto cuando el propio tratado fue renegociado durante el primer mandato del presidente Donald Trump. Si alguno de los socios decide no confirmar la extensión automática del acuerdo por otros 16 años, comienza un proceso de revisión periódica. Si durante ese período no se alcanza un consenso, el tratado podría expirar el 1 de julio de 2036.

En otras palabras, el T-MEC no desaparece este miércoles. Entra en un estado de negociación permanente. La diferencia es relevante para las empresas. El marco jurídico seguirá vigente, pero buena parte de las reglas que determinan inversiones de largo plazo permanecerán abiertas a discusión durante varios años.

Qué busca realmente Washington

Detrás de la decisión existe una estrategia industrial más amplia. La administración Trump sostiene que el T-MEC no logró frenar la pérdida de empleo manufacturero estadounidense ni impedir que parte de la producción asiática, especialmente china, terminara incorporándose a productos que luego ingresan al mercado estadounidense con beneficios arancelarios. Por ello, las negociaciones giran alrededor de tres grandes objetivos. El primero consiste en elevar el contenido estadounidense obligatorio dentro de los vehículos fabricados en Norteamérica. Según diversas fuentes vinculadas a las negociaciones, Washington plantea que al menos el 50% de cada automóvil sea de origen estadounidense y elevar el contenido regional total hasta alrededor del 82%. El segundo objetivo busca endurecer las reglas de origen para impedir que componentes provenientes de Asia accedan indirectamente a los beneficios del tratado. El tercero apunta a mantener instrumentos arancelarios que permitan a Estados Unidos proteger sectores considerados estratégicos incluso dentro del propio esquema del T-MEC. En otras palabras, el objetivo ya no es únicamente facilitar el libre comercio, sino utilizar el tratado como una herramienta para fortalecer la producción industrial estadounidense.

México aparece como el interlocutor prioritario

Un aspecto llamativo del proceso es que las negociaciones avanzan principalmente entre Washington y Ciudad de México. Estados Unidos ya programó nuevas rondas técnicas con México durante julio, mientras que Canadá permanece relativamente al margen de las conversaciones formales, en medio de diferencias comerciales que abarcan desde productos lácteos hasta disputas sobre bebidas alcohólicas y otros sectores sensibles.

Incluso han trascendido discusiones sobre un eventual arancel general del 15% para automóviles, acompañado por condiciones preferenciales para vehículos producidos en México y Canadá que cumplan reglas de origen más estrictas. El mensaje implícito es que Washington considera prioritario redefinir su relación manufacturera con México, donde se concentra buena parte del fenómeno de relocalización industrial (nearshoring) registrado desde la pandemia y la guerra comercial con China.

¿Qué implica para las empresas?

Para el sector privado, el principal efecto inmediato no será un cambio arancelario, sino un aumento de la incertidumbre. Las empresas que evalúan inversiones industriales de largo plazo deberán incorporar un nuevo factor de riesgo: la posibilidad de modificaciones graduales en las reglas de origen, requisitos de contenido regional y condiciones de acceso preferencial al mercado estadounidense. Paradójicamente, muchas compañías probablemente aceleren decisiones de inversión antes de que entren en vigor nuevas exigencias, mientras otras podrían optar por esperar mayor claridad regulatoria. En cualquier caso, la estabilidad jurídica que caracterizó al bloque norteamericano durante décadas deja de darse por sentada.

¿Y qué significa para Centroamérica?

Aunque los países centroamericanos no forman parte del T-MEC, el proceso también tendrá consecuencias para la región. Estados Unidos sigue siendo el principal mercado para las exportaciones centroamericanas y la reorganización de las cadenas manufactureras norteamericanas influye directamente sobre los flujos regionales de inversión. Si Washington endurece las reglas de origen para México y Canadá, algunas actividades manufactureras podrían redistribuirse dentro del continente, generando oportunidades para determinados segmentos industriales en Centroamérica, especialmente en manufacturas ligeras, dispositivos médicos, textiles especializados, servicios empresariales y logística. Al mismo tiempo, un escenario prolongado de incertidumbre podría desacelerar inversiones vinculadas a cadenas regionales que dependen de la integración entre México, Estados Unidos y Canadá. Para economías estrechamente conectadas con Norteamérica, el desafío será adaptarse a un entorno donde el acceso al mercado estadounidense dependerá cada vez más del cumplimiento de criterios industriales y estratégicos, además de los tradicionales acuerdos comerciales.

Una nueva etapa para Norteamérica