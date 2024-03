Esposa de Juan Orlando Hernández anuncia su intención de buscar la presidencia de Honduras

Durante una conferencia de prensa, la esposa del exmandatario Juan Orlando Hernández señaló que sus aspiraciones políticas surgen a raíz de lo que considera una injusticia cometida por la condena aplicada a su esposo durante el juicio en Nueva York.

“Hoy he reflexionado, lo he pensado, muchas personas me lo han pedido es importante llamar a la justicia, voy a salir al frente, hoy quiero anunciarles comenzaré una cruzada nacional en búsqueda de la justicia”, apuntó.

El expresidente hondureño, también conocido como JOH, fue declarado culpable el viernes 8 de marzo de 2024 de tres cargos relacionados con el narcotráfico en Estados Unidos.