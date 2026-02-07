Nubes negras sobre Gobierno de Lula por nuevos escándalos de corrupción

Esta semana se conoció que el exministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, adquirió en 2024 una propiedad valuada en R$ 9,4 millones que pertenecía a un empresario investigado por la Policía Federal por evasión fiscal multimillonaria y presuntos vínculos con el grupo criminal Primer Comando de la Capital (PCC), la mayor organización narco de Brasil.

La administración de Luiz Inácio Lula da Silva enfrenta una nueva y delicada controversia que vuelve a poner en el centro del debate los estándares éticos de su gobierno.

La revelación se produce en un contexto especialmente sensible para el Palacio del Planalto, atravesado por acusaciones de corrupción, investigaciones judiciales de alto impacto y tensiones diplomáticas con Estados Unidos.

Una compra bajo sospecha

Según informó el diario Estadão, la operación se concretó en marzo de 2024 —apenas un mes después de que Lewandowski asumiera como ministro de Justicia— mediante la empresa Eryal Empreendimentos e Participações, una firma familiar administrada junto a sus hijos.

El inmueble, una residencia de lujo de 777 metros cuadrados ubicada en una urbanización cerrada en el sur de São Paulo, pertenecía a Alan de Souza Yang, conocido como “China”. Al momento de la transacción, el empresario ya había sido condenado por adulteración de combustibles y estaba bajo investigación por evasión fiscal en el sector de gasolineras.

En 2025, Yang pasó a ser formalmente investigado en el marco de la Operación Carbono Oculto, una megacausa que indaga una trama de lavado de dinero y evasión fiscal estimada en R$ 52.000 millones, con ramificaciones en el PCC. La investigación fue iniciada, paradójicamente, durante la gestión de Lewandowski al frente del Ministerio de Justicia .

El exministro sostuvo que actuó “de buena fe”, aseguró no haber tenido contacto previo con los vendedores y afirmó que toda la documentación de la propiedad estaba en regla y bajo secreto judicial al momento de la compra.

La señal de Estados Unidos

El caso cobra mayor relevancia al ser puesto en perspectiva internacional. Estados Unidos revocó la visa de Lewandowski, una decisión que el presidente Lula había calificado públicamente como “irresponsable” y “una afrenta a la soberanía brasileña”.

Washington había adoptado la medida en el marco de un endurecimiento de su política hacia Brasil, que incluyó aranceles punitivos, sanciones financieras y restricciones migratorias a altos funcionarios, en respuesta, inicialmente, al juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro por presunto intento de golpe de Estado.