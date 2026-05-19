Imputan a Rodríguez Zapatero por rescate de Plus Ultra: investigan lavado de dinero

Por: Revistaeyn.com

La Audiencia Nacional de España imputó este martes al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad documental en la causa que investiga el rescate estatal de la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia de COVID-19.

La decisión fue adoptada por el juez José Luis Calama, quien desde marzo asumió la competencia de una investigación que comenzó enfocada en posibles irregularidades financieras vinculadas a la compañía aérea y que luego derivó en sospechas sobre presuntas operaciones de lavado de dinero procedente de Venezuela.

De acuerdo con fuentes judiciales citadas por la agencia EFE, este martes fueron registradas la oficina privada del exmandatario socialista y otras tres sedes mercantiles vinculadas a la investigación. Se trata de la primera vez en la democracia española que un expresidente del Gobierno queda formalmente imputado en una causa penal de estas características.

El caso gira alrededor del rescate de 53 millones de euros aprobado por el Gobierno español el 9 de marzo de 2021 a favor de Plus Ultra Líneas Aéreas, una compañía de capital venezolano que había solicitado apoyo financiero estatal en septiembre de 2020 alegando dificultades derivadas de la pandemia.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez justificó entonces la operación bajo el argumento de que la aerolínea era “estratégica” para España y canalizó los fondos a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas administrado por la SEPI.