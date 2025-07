Francia reconocerá al Estado palestino y otros países lo apoyan

El jefe del Estado francés adelantó que oficializará ese reconocimiento en la Asamblea General de la ONU del próximo mes de septiembre.

En un mensaje en X, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, condenó "enérgicamente" la decisión y aseveró que "un Estado palestino en estas condiciones sería una plataforma de lanzamiento para aniquilar a Israel, no para vivir en paz junto a él".

En su misiva, Macron abogó por "finalmente construir el Estado de Palestina, asegurar su viabilidad y permitir que, aceptando su desmilitarización y reconociendo plenamente a Israel, participe en la seguridad de todos en Oriente Próximo. No hay alternativa".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el anuncio de Macron, sobre su intención de que el país reconozca oficialmente como estado a Palestina "no importa" y que "no va a cambiar nada" sobre la situación en Oriente Medio.

"(Macron) es un tipo diferente. Es un buen tipo. Es un jugador de equipo, básicamente. Pero aquí está la buena noticia: lo que diga no importa. No va a cambiar nada", explicó Trump a medios congregados en el jardín de la Casa Blanca poco antes de su partida rumbo a Escocia.

"Dejó una declaración. Su declaración no tiene peso. Es muy buen tipo. Me cae bien, pero esa declaración no me convence", zanjó el republicano al respecto.

Por su parte, el Gobierno chino aseguró que la "única opción realista" para resolver el conflicto entre Israel y Palestina es la de los dos Estados, y expresó su respaldo a la reunión de alto nivel que se celebrará la próxima semana en la ONU.

"El asunto palestino está en el núcleo de la cuestión de Oriente Medio. La solución de dos Estados sigue siendo la única vía realista para resolverlo", afirmó el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, al ser preguntado por el anuncio del presidente francés, Emmanuel Macron, de que Francia reconocerá formalmente al Estado palestino en septiembre ante la Asamblea General de la ONU.

China "apoya la celebración de la reunión de alto nivel en Naciones Unidas sobre la aplicación de la solución de dos Estados", añadió Guo, y aseguró que Pekín continuará trabajando con la comunidad internacional "para poner fin al conflicto en Gaza, aliviar la crisis humanitaria y avanzar hacia la implementación del marco de los dos Estados".