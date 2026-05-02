Gobernador de Sinaloa acusado por EE.UU. deja temporalmente el cargo

Por: EFE

El Congreso del estado mexicano de Sinaloa aprobó este sábado por unanimidad la solicitud de licencia temporal del gobernador Rubén Rocha Moya, en medio de una investigación en su contra por las acusaciones de EE.UU. y de otros nueve funcionarios por presuntos nexos con el narcotráfico y posesión de armas.

La decisión se produce en un contexto de tensión política, luego de que Rocha Moya anunciara el viernes que solicitaría licencia temporal para facilitar las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), tras las acusaciones de las autoridades de Estados Unidos que lo vinculan, junto con otros funcionarios, con presuntos nexos con el narcotráfico.

“Hoy presenté ante el Congreso del Estado la solicitud de licencia temporal al cargo de gobernador, mientras dure el proceso de investigación. Lo hago desde mi profunda convicción republicana. Lo anterior también lo hago con la finalidad de facilitar la actuación de las autoridades mexicanas en el proceso de investigación ya citada”, dijo Rocha Moya en un video publicado en redes sociales.

“No voy a permitir que me utilicen para dañar al movimiento al que pertenezco y que ha cambiado para bien la vida de millones de mexicanos”, sentenció Rocha Moya al referirse al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), fundado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador