Gobernador de Sinaloa acusado por EE.UU. deja temporalmente el cargo

Por: EFE
El Congreso del estado mexicano de Sinaloa aprobó este sábado por unanimidad la solicitud de licencia temporal del gobernador Rubén Rocha Moya, en medio de una investigación en su contra por las acusaciones de EE.UU. y de otros nueve funcionarios por presuntos nexos con el narcotráfico y posesión de armas.
La decisión se produce en un contexto de tensión política, luego de que Rocha Moya anunciara el viernes que solicitaría licencia temporal para facilitar las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), tras las acusaciones de las autoridades de Estados Unidos que lo vinculan, junto con otros funcionarios, con presuntos nexos con el narcotráfico.
“Hoy presenté ante el Congreso del Estado la solicitud de licencia temporal al cargo de gobernador, mientras dure el proceso de investigación. Lo hago desde mi profunda convicción republicana. Lo anterior también lo hago con la finalidad de facilitar la actuación de las autoridades mexicanas en el proceso de investigación ya citada”, dijo Rocha Moya en un video publicado en redes sociales.
“No voy a permitir que me utilicen para dañar al movimiento al que pertenezco y que ha cambiado para bien la vida de millones de mexicanos”, sentenció Rocha Moya al referirse al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), fundado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador
Al igual que Rocha Moya, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, otro de los funcionarios señalados por el Departamento de Justicia de EE.UU., solicitó licencia provisional.
Sinaloa atraviesa un periodo de violencia que se ha prolongado por más de un año y medio, lo que añade presión al proceso de designación del gobierno interino.
El Congreso del estado mexicano de Sinaloa (noroeste) designó este sábado a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina, minutos después de aprobar por unanimidad la licencia temporal solicitada por el mandatario Rubén Rocha Moya, en medio de una investigación en su contra por presuntos vínculos con el narcotráfico.
La designación se realizó durante una sesión extraordinaria del Congreso local, en la que previamente el pleno avaló la separación del cargo de Rocha Moya por un periodo mayor a 30 días.
Con este nombramiento, Bonilla Valverde se convierte en la primera mujer en asumir la gubernatura de Sinaloa.