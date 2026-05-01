Próximo paso en la fractura entre EE.UU y Europa: Trump retira tropas de Alemania

Por: Agencias

El presidente de los EE.UU:, Donald Trump, había amenazado con una reducción de tropas a principios de esta semana tras un enfrentamiento verbal con el canciller alemán, Friedrich Merz, quien afirmó el lunes que "los iraníes estaban humillando a Estados Unidos" en las negociaciones para poner fin a la guerra, que ya dura dos meses.

El portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell, indicó que se espera que la retirada se complete en los próximos seis a doce meses.

La medida adelantada por altos mandos también mostraría el descontento de Trump, quien ya había amenazado esta semana con retirar tropas debido a la falta de apoyo de sus aliados eurorpeos en la guerra contra Irán.

Actualmente, el Ejército estadounidense tiene una presencia masiva en Alemania con más de 36.000 soldados en servicio activo, distribuidos en varias instalaciones clave del país, entre ellas la base aérea de Ramstein, el cuartel general en Wiesbaden, las áreas de entrenamiento de Grafenwöhr y Hohenfels en Baviera, la base aérea de Spangdahlem y el complejo militar de Stuttgart.