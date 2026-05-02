Spirit Airlines canceló todos sus vuelos y cerrará sus operaciones

Por revistaeyn.com
Spirit Airlines, la aerolínea de bajo coste pionera que revolucionó el sector de los viajes económicos, cesará sus operaciones. La compañía se encuentra en su segunda bancarrota y ya atravesaba graves dificultades financieras mucho antes de que la guerra con Irán disparara los precios del combustible para aviones.
La octava aerolínea más grande de Estados Unidos intentó llegar a un acuerdo con la administración Trump sobre un paquete de rescate de última hora, pero un grupo clave de acreedores rechazó la propuesta.
Spirit es la primera gran aerolínea estadounidense en 25 años que quiebra debido a problemas financieros.
Su desaparición ha dejado varados a millones de pasajeros: Spirit canceló todos los vuelos, suspendió su servicio de atención al cliente e instruyó a los pasajeros a no acudir al aeropuerto.
Los clientes con billetes de Spirit recibirán un reembolso y se les ha indicado que reserven sus viajes con otras aerolíneas.
“Estamos orgullosos del impacto que nuestro modelo de bajo coste ha tenido en el sector durante los últimos 34 años y esperábamos seguir prestando servicio a nuestros pasajeros durante muchos años más”, declaró Spirit en un comunicado. “Lamentamos profundamente anunciar que, el 2 de mayo de 2026, Spirit Airlines inició el cese ordenado de sus operaciones, con efecto inmediato”.
Esta decisión dejará sin trabajo a 17.000 empleados de Spirit. La eliminación de los vuelos de la aerolínea probablemente también resultará en un aumento de las tarifas en toda la industria aérea estadounidense.
PASAJEROS VARADOS
En un comunicado a sus clientes, Spirit informó que no puede ayudar a reprogramar los vuelos con otra aerolínea, pero que reembolsará automáticamente a los pasajeros que compraron sus boletos a través de Spirit con tarjeta de crédito o débito.
Los viajeros que reservaron sus vuelos a través de una agencia de viajes “deben comunicarse directamente con la agencia para solicitar un reembolso”, indicó Spirit.
Los clientes que reservaron vuelos mediante cualquier otro método, como cupones, tarjetas de crédito o puntos Free Spirit, podrían quedarse sin reembolso.
Las empresas que quiebran suelen dejar de aceptar recompensas, cupones y vales tras cesar sus operaciones.
Spirit indicó que los posibles reembolsos de estos métodos de pago se determinarán durante el proceso de quiebra de la compañía.
Los pasajeros que se encuentren en pleno viaje ahora deben buscar asiento en otra aerolínea. Esto podría resultar costoso: los billetes de última hora son los más caros del sector, y Spirit ha declarado que no reembolsará a los clientes los gastos imprevistos derivados de los viajes cancelados.
Sin embargo, las aseguradoras podrían cubrir estos gastos para quienes hayan contratado un seguro de viaje.
La compañía anunció en febrero que había llegado a un acuerdo con sus acreedores para salir de su última bancarrota con menos deuda y la capacidad de seguir operando.
Pero tres días después, estalló la guerra en Irán, interrumpiendo cerca del 20 % del suministro mundial de petróleo y disparando los precios del combustible para aviones.
El elevado precio del combustible para aviones ha afectado gravemente a todas las aerolíneas estadounidenses, disparando sus costes.
El combustible representa el segundo mayor gasto para las aerolíneas, solo superado por la mano de obra.
American Airlines declaró que cada centavo de aumento en el precio del combustible le cuesta a la aerolínea US$ 50 millones al año.
United anunció el mes pasado que, de mantenerse los precios actuales, podría incurrir en gastos adicionales de US$ 11.000 millones, el doble de su mayor beneficio anual hasta la fecha.
Las aerolíneas más grandes han mitigado el impacto en cierta medida aumentando algunas tarifas y reduciendo vuelos.
Pero las aerolíneas más pequeñas, incluida Spirit, tuvieron problemas: a las compañías de bajo costo como Spirit les resulta más difícil subir las tarifas porque dependen de precios ultrabajos para atraer clientes.
La Asociación de Aerolíneas de Bajo Costo, el grupo comercial que agrupa a aerolíneas más pequeñas como Spirit, así como a Frontier, Allegiant y Breeze, ha estado conversando con miembros del Congreso sobre un paquete de ayuda gubernamental de US$ 2.500 millones, que se suma al rescate de US$ 500 millones que Spirit había discutido con la administración Trump.
Spirit se posicionó como la octava aerolínea más grande de Estados Unidos en 2025 por el número de asientos ofrecidos.
La aerolínea fue pionera en ofrecer tarifas base ultrabajas en EE. UU., cobrando extra por servicios como el equipaje de mano.
Según la firma de análisis de aviación Cirium, Spirit tenía programados unos 9.000 vuelos desde el 2 de mayo hasta finales de mes. Estos vuelos suman un total de 1,8 millones de asientos.
Esto representa un promedio de unos 300 vuelos y 60.000 pasajeros potenciales diarios afectados tan solo durante el próximo mes.
Con información de CNN en Español