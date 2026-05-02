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Spirit Airlines canceló todos sus vuelos y cerrará sus operaciones

La octava aerolínea más grande de Estados Unidos intentó llegar a un acuerdo con la administración Trump sobre un paquete de rescate de última hora, pero un grupo clave de acreedores rechazó la propuesta.

Por revistaeyn.com Spirit Airlines, la aerolínea de bajo coste pionera que revolucionó el sector de los viajes económicos, cesará sus operaciones. La compañía se encuentra en su segunda bancarrota y ya atravesaba graves dificultades financieras mucho antes de que la guerra con Irán disparara los precios del combustible para aviones. La octava aerolínea más grande de Estados Unidos intentó llegar a un acuerdo con la administración Trump sobre un paquete de rescate de última hora, pero un grupo clave de acreedores rechazó la propuesta.

Spirit es la primera gran aerolínea estadounidense en 25 años que quiebra debido a problemas financieros. Su desaparición ha dejado varados a millones de pasajeros: Spirit canceló todos los vuelos, suspendió su servicio de atención al cliente e instruyó a los pasajeros a no acudir al aeropuerto. Los clientes con billetes de Spirit recibirán un reembolso y se les ha indicado que reserven sus viajes con otras aerolíneas. “Estamos orgullosos del impacto que nuestro modelo de bajo coste ha tenido en el sector durante los últimos 34 años y esperábamos seguir prestando servicio a nuestros pasajeros durante muchos años más”, declaró Spirit en un comunicado. “Lamentamos profundamente anunciar que, el 2 de mayo de 2026, Spirit Airlines inició el cese ordenado de sus operaciones, con efecto inmediato”. Esta decisión dejará sin trabajo a 17.000 empleados de Spirit. La eliminación de los vuelos de la aerolínea probablemente también resultará en un aumento de las tarifas en toda la industria aérea estadounidense.

PASAJEROS VARADOS

En un comunicado a sus clientes, Spirit informó que no puede ayudar a reprogramar los vuelos con otra aerolínea, pero que reembolsará automáticamente a los pasajeros que compraron sus boletos a través de Spirit con tarjeta de crédito o débito. Los viajeros que reservaron sus vuelos a través de una agencia de viajes “deben comunicarse directamente con la agencia para solicitar un reembolso”, indicó Spirit. Los clientes que reservaron vuelos mediante cualquier otro método, como cupones, tarjetas de crédito o puntos Free Spirit, podrían quedarse sin reembolso. Las empresas que quiebran suelen dejar de aceptar recompensas, cupones y vales tras cesar sus operaciones. Spirit indicó que los posibles reembolsos de estos métodos de pago se determinarán durante el proceso de quiebra de la compañía. Los pasajeros que se encuentren en pleno viaje ahora deben buscar asiento en otra aerolínea. Esto podría resultar costoso: los billetes de última hora son los más caros del sector, y Spirit ha declarado que no reembolsará a los clientes los gastos imprevistos derivados de los viajes cancelados. Sin embargo, las aseguradoras podrían cubrir estos gastos para quienes hayan contratado un seguro de viaje.